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Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 612

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 612

Космический телескоп «Хаббл» предоставил нам захватывающее изображение линзовидной галактики NGC 612. Эта галактика известна своими оранжевыми и синими оттенками, которые были запечатлены телескопом «Хаббл» в видимом и инфракрасном диапазоне. Линзовидные галактики, такие как NGC 612, имеют центральную выпуклость и диск, похожие на спиральные галактики, но у них отсутствуют характерные рукава. Они, как правило, старше, и звездообразование в них продолжается незначительно.

NGC 612 расположена в созвездии Скульптора и легко видна из южного полушария Земли. Это активная галактика, то есть ее центр выглядит более чем в 100 раз ярче, чем ее звезды вместе взятые. Ее также классифицируют как сейфертовскую галактику, наиболее распространенный тип активной галактики. Сейфертовские галактики излучают большое количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что в видимом свете они выглядят нормально. NGC 612 относится к сейфертовским типам II, вещество в центре которой спокойно движется вокруг ядра. Интересно, что звезды в этой галактике относительно молоды, их возраст варьируется от 40 до 100 миллионов лет.

Что делает NGC 612 особенно уникальной, так это ее связь с радиоизлучением. Это чрезвычайно редкий пример неэллиптической радиогалактики со значительным радиоизлучением и связью с радиоисточником ПКС 0131-36. Во всей Вселенной обнаружено всего пять таких радиоизлучающих линзовидных галактик. Одна из теорий предполагает, что необычное радиоизлучение NGC 612 является результатом прошлого взаимодействия с спиральной галактикой-компаньоном. Другая теория фокусируется на яркой и доминирующей выпуклости галактики, подобной той, что наблюдается в эллиптических радиогалактиках. Дальнейшие исследования и изображения этой галактики помогут астрономам узнать больше о причинах радиоизлучения в галактиках.

NGC 612 была первоначально открыта британским астрономом Джоном Гершелем в 1837 году. Она расположена примерно в 400 миллионах световых лет от Земли и имеет массу примерно в 1.1 триллиона раз больше массы нашего Солнца.

источники:
– Космический телескоп НАСА Хаббл
– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)

By Роберт Эндрю

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