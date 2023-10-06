Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение линзовидной галактики NGC 612

Космический телескоп «Хаббл» предоставил нам захватывающее изображение линзовидной галактики NGC 612. Эта галактика известна своими оранжевыми и синими оттенками, которые были запечатлены телескопом «Хаббл» в видимом и инфракрасном диапазоне. Линзовидные галактики, такие как NGC 612, имеют центральную выпуклость и диск, похожие на спиральные галактики, но у них отсутствуют характерные рукава. Они, как правило, старше, и звездообразование в них продолжается незначительно.

NGC 612 расположена в созвездии Скульптора и легко видна из южного полушария Земли. Это активная галактика, то есть ее центр выглядит более чем в 100 раз ярче, чем ее звезды вместе взятые. Ее также классифицируют как сейфертовскую галактику, наиболее распространенный тип активной галактики. Сейфертовские галактики излучают большое количество инфракрасного излучения, несмотря на то, что в видимом свете они выглядят нормально. NGC 612 относится к сейфертовским типам II, вещество в центре которой спокойно движется вокруг ядра. Интересно, что звезды в этой галактике относительно молоды, их возраст варьируется от 40 до 100 миллионов лет.

Что делает NGC 612 особенно уникальной, так это ее связь с радиоизлучением. Это чрезвычайно редкий пример неэллиптической радиогалактики со значительным радиоизлучением и связью с радиоисточником ПКС 0131-36. Во всей Вселенной обнаружено всего пять таких радиоизлучающих линзовидных галактик. Одна из теорий предполагает, что необычное радиоизлучение NGC 612 является результатом прошлого взаимодействия с спиральной галактикой-компаньоном. Другая теория фокусируется на яркой и доминирующей выпуклости галактики, подобной той, что наблюдается в эллиптических радиогалактиках. Дальнейшие исследования и изображения этой галактики помогут астрономам узнать больше о причинах радиоизлучения в галактиках.

NGC 612 была первоначально открыта британским астрономом Джоном Гершелем в 1837 году. Она расположена примерно в 400 миллионах световых лет от Земли и имеет массу примерно в 1.1 триллиона раз больше массы нашего Солнца.

источники:

– Космический телескоп НАСА Хаббл

– Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)