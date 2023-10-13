Миссия НАСА Quesst, целью которой является создание бесшумного сверхзвукового самолета, объявила о переносе своего первого полета на 2024 год. Экспериментальный самолет миссии, известный как X-59, является результатом сотрудничества исследователей НАСА и Lockheed Martin Skunk Works, главного подрядчик.

X-59 — единственный в своем роде самолет, в котором сочетаются новые технологии и существующие компоненты различных самолетов, включая шасси F-16 и систему жизнеобеспечения F-15. Его цель — продемонстрировать способность летать на сверхзвуковых скоростях, не создавая разрушительного звукового удара, традиционно связанного с такими полетами.

Несмотря на первоначальный план миссии провести свой первый полет в 2023 году, команда Quesst столкнулась с рядом технических проблем, которые потребовали задержки. Команде требуется дополнительное время для интеграции различных систем в самолет и обеспечения их совместимости. Кроме того, они работают над решением проблем с резервными компьютерами, отвечающими за управление функциями самолета.

Создание бесшумного сверхзвукового самолета сопряжено со значительными технологическими и инженерными трудностями. Миссия Quesst направлена ​​на решение этих проблем и разработку нового поколения самолетов, которые могут произвести революцию в коммерческих авиаперевозках. Успешный полет X-59 проложит путь к будущим сверхзвуковым полетам за счет снижения шума, связанного с преодолением звукового барьера.

Важно отметить, что, несмотря на задержку, НАСА по-прежнему привержено миссии Quesst и развитию сверхзвуковых технологий. Команда продолжает усердную работу по преодолению этих технических препятствий и обеспечению успешного и безопасного первого полета в 2024 году.

Определения:

– Сверхзвуковой: относится или обозначает скорость, превышающую скорость звука.

– Звуковой удар: звук, производимый на уровне земли ударной волной, вызванной самолетом, летящим на сверхзвуковой скорости.

источники:

– НАСА/Локхид Мартин