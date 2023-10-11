Погашенные галактики в ранней Вселенной

Астрономы были очарованы открытием массивных активных галактик в ранней Вселенной с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Тем не менее, JWST также обнаружил ряд галактик, которые удивительно тихи и практически не имеют активного звездообразования. Это подняло вопрос о том, как можно «убить» галактики или остановить их звездообразование так рано.

Предыдущие исследования показали, что в галактиках ближнего космоса может прекратиться звездообразование, но еще многое предстоит узнать о механизмах, вызывающих это. Некоторые астрономы предположили, что активные ядра галактик (АЯГ) и сверхновые могут быть ответственны за нагрев межзвездной среды и предотвращение звездообразования. Однако недавнее исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, выясняет, могут ли сверхновые сами по себе заставить галактики замолчать в ранней Вселенной.

Исследователи построили модель, чтобы изучить, сколько энергии сверхновые могут передать галактикам, и сравнили ее с наблюдениями за двумя погашенными галактиками, обнаруженными JWST. Результаты показали, что сверхновые будут более эффективно останавливать звездообразование в меньших галактиках. Однако две изученные галактики были достаточно массивными, поэтому механизмы охлаждения опережали бы нагрев от сверхновых, что указывает на то, что сверхновые вряд ли являются основной причиной их покоя.

Другой возможный механизм, предложенный авторами, — это радиационное давление вспышки звездообразования. Предыдущие исследования показали, что эти галактики пережили период интенсивных звездных вспышек, прежде чем погаснуть. Излучение этого взрыва, особенно горячих молодых звезд, может нагреть газ и препятствовать дальнейшему звездообразованию. Однако другое исследование вызвало сомнения в эффективности этого механизма, поскольку пришло к выводу, что время вспышки в одной из загасших галактик не соответствует ожиданиям модели.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять процессы, лежащие в основе гашения галактик в ранней Вселенной. Изучая больше примеров гашения галактик, ученые смогут сравнить их с различными моделями гашения и получить представление о доминирующих механизмах гашения.

источники:

– Виола Джелли и др., Могут ли сверхновые остановить звездообразование в галактиках с высоким z?, arXiv (2023).

– Тибор Доум и др., Мини-гашение галактик с высоким красным смещением из-за образования взрывных звезд, arXiv (2023)

Журнал: arXiv

Источник: Вселенная сегодня