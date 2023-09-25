Брайан Мэй, гитарист и астрофизик Queen, помогает НАСА в сборе образца астероида

Брайан Мэй, наиболее известный как гитарист рок-группы Queen, в очередной раз продемонстрировал свой многогранный талант, помогая НАСА собрать первый в истории образец астероида. Как астрофизик Мэй сыграла решающую роль в миссии OSIRIS-REx, которая недавно доставила образец с околоземного астероида Бенну.

В видеоролике, показанном по телевидению НАСА, Мэй выразил гордость за то, что является членом команды OSIRIS-REx. Он выразил благодарность руководителю миссии Данте Лауретте и всей команде за их невероятную тяжелую работу. Мэй, который сейчас репетирует перед туром Queen, не смог присутствовать на возвращении сэмпла, но выразил свою поддержку и волнение по поводу этого знаменательного события.

Космический корабль OSIRIS-REx собрал образец с Бенну в 2020 году, прежде чем отправиться в обратный путь на Землю. Вклад Мэй в миссию включал создание стереоскопических изображений на основе данных космического корабля. Эти изображения помогли найти безопасное место для сбора образца.

После сброса капсулы с образцом в Юте OSIRIS-REx продолжит свое путешествие для изучения другого астероида под названием Апофис. Эта продолжающаяся миссия подчеркивает приверженность НАСА изучению небесных тел и углублению нашего понимания Вселенной.

источники:

- CNN