Брайан Мэй помог НАСА вернуть первый образец астероида

Брайан Мэй, гитарист рок-группы Queen и астрофизик, сыграл небольшую, но важную роль в том, чтобы помочь НАСА вернуть на Землю первый в истории образец астероида. Мэй выразил огромную гордость как член команды OSIRIS-REx, космического корабля, ответственного за сбор образца с астероида Бенну.

Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный семь лет назад, пролетел мимо Земли в воскресенье после успешного сбора образца с астероида возрастом 4.5 миллиарда лет в 2020 году. Затем образец был отправлен обратно на Землю, в частности в Юту, в 2021 году. Вклад Мэй в миссию заключался в создании стереоскопических изображений на основе данных космического корабля. Эти изображения помогли руководителю миссии Данте Лауретте и команде найти безопасное место для приземления и сбора образца.

Мэй, который не присутствовал с командой во время сбора образцов, объяснил, что репетировал перед туром Queen, но его сердце осталось с ними. Он поздравил всех, кто не покладая рук работал над миссией, особенно своего дорогого друга Данте.

Возвращение этого образца астероида имеет большое значение, поскольку оно предоставляет нетронутые образцы, не загрязненные атмосферой Земли. Ученые надеются раскрыть происхождение жизни, изучая эти образцы и потенциально обнаруживая в них «семена жизни». Хрупкая природа образцов делает их успешное возвращение на Землю еще более важным, поскольку они, скорее всего, распадутся при столкновении с поверхностью Земли.

В дальнейшем, после сброса капсулы с образцами в штате Юта, космический корабль OSIRIS-REx продолжит свое путешествие для изучения другого астероида по имени Апофис.

источники:

– Стереоскопическое изображение: метод, используемый для создания трехмерных изображений, обеспечивающих интуитивное представление местности.

– OSIRIS-REx: миссия НАСА по изучению астероида Бенну и сбору образца для возвращения на Землю.

[Источник видео: NASA TV и компания Pennsylvania]