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Известный астрофизик и эколог Хьюберт Ривз скончался в возрасте 91 года

ByМамфо Брешиа

Октябрь 13, 2023
Известный астрофизик и эколог Хьюберт Ривз скончался в возрасте 91 года

Известный квебекский астрофизик, защитник окружающей среды и писатель Хьюберт Ривз скончался 13 октября 2023 года в возрасте 91 года. Его сын Бенуа Ривз объявил о кончине отца в социальных сетях. В социальных сетях хлынули дань уважения Ривзу: премьер-министр Квебека Франсуа Лего назвал его выдающимся астрофизиком, который помог человечеству понять свое место во Вселенной.

На протяжении всей своей карьеры Ривз внес значительный вклад в астрофизику. Он участвовал в разработке теории происхождения лития, бериллия и бора, а также изучал термоядерные реакции в звездах. Его работа привела его в разные страны, и он получил множество престижных наград, в том числе премии Альберта Эйнштейна и Самуэля де Шамплена. Ривз был признан одним из ведущих астрофизиков своего поколения и автором более 40 книг и сотен публикаций.

Ривз страстно любил делиться чудесами Вселенной с другими. Он создавал шоу и писал научно-популярные книги, такие как «Терпение на лазурном берегу» и «Пусьер д'Этуаль». В честь его преданности популяризации науки в Канаде ежегодно проводится конкурс его имени на лучшую научно-популярную книгу.

Ривз родился в Монреале 13 июля 1932 года и в юном возрасте увлекся наукой. Во время «Тихой революции» он работал профессором в Университете Монреаля, но в конечном итоге стал искать возможности за границей из-за разочарования в национализме научного сообщества Квебека. В своих мемуарах Ривз назвал свою работу по оценке содержания тяжелого водорода до образования первых звезд одним из лучших доказательств существования Большого взрыва.

Помимо своего вклада в астрофизику, Ривз был ярым защитником окружающей среды. Он стал президентом организации активистов Humanité et Biodiversité в 2001 году и оставался ее почетным президентом до своей кончины. Для него астрономия и экология были взаимосвязаны, одновременно подчеркивая историю нашего существования и угрозы нашему будущему.

Ривз был не только предан науке и окружающей среде, но также любил природу и искусство. Он нашел утешение в своем доме во французской деревне Маликорн и оценил красоту вселенной через искусство и музыку.

Перед лицом своей смертности Ривз выразил стремление к изящному уходу, подобно тому, как балерина покидает сцену. Его глубокое сожаление заключалось в том, что он не смог продолжить исследование космоса.

С его кончиной научное сообщество, Квебек и мир потеряли блестящий ум, страстного защитника окружающей среды и любимую фигуру, которая оставила неизгладимый след в понимании человечества и Вселенной.

источники:
- Канадская пресса

By Мамфо Брешиа

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