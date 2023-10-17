Космический телескоп Уэбб наблюдает нанокристаллы кварца в атмосфере экзопланеты WASP-17 b

Исследователи, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА, сделали захватывающее открытие в высотных облаках экзопланеты WASP-17 b. Впервые в атмосфере экзопланеты были обнаружены нанокристаллы кварца в форме частиц кремнезема. Это революционное наблюдение стало возможным благодаря MIRI (среднему инфракрасному прибору Уэбба).

WASP-17 b, также известный как Дитсо, — это горячий газовый гигант, расположенный примерно в 1,300 световых годах от Земли в созвездии Скорпиона. Он вращается вокруг своей звезды на невероятно близком расстоянии, совершая один полный оборот всего за 3.7 земных дня. WASP-17 b — исключительно большая и пухлая планета, объём которой более чем в семь раз превышает объём Юпитера, а масса — менее половины Юпитера. Его протяженная атмосфера и короткий орбитальный период делают его идеальным кандидатом для наблюдения с помощью трансмиссионной спектроскопии.

Используя спектрограф низкого разрешения MIRI, исследователи собрали более 1,275 измерений во время прохождения WASP-17 b, до, во время и после события. Было измерено изменение яркости 28 диапазонов длин волн среднего инфракрасного света, что позволило астрономам рассчитать количество света, блокируемого атмосферой планеты. Полученный спектр пропускания выявил четкую особенность около 8.6 микрон, указывающую на присутствие частиц кремнезема в облаках.

Это ознаменовало первую идентификацию SiO2 на экзопланете и первую идентификацию какого-либо конкретного вида облаков на транзитной экзопланете. Обнаружение нанокристаллов кварца дает ценную информацию о составе атмосфер экзопланет и их погодных условиях.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, обладающий превосходной чувствительностью и способностью измерять тонкие эффекты на больших расстояниях, открывает новые двери в нашем понимании далеких миров. Это открытие подчеркивает возможности инструментов Уэбба и открывает путь для дальнейшего исследования атмосфер экзопланет.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

- Космический телескоп Джеймса Уэбба

– Бристольский университет