Астрономы обнаружили кристаллы кремнезема в атмосфере экзопланеты WASP-17b

Астрономы сделали захватывающее открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба: они впервые обнаружили крошечные кристаллы кварца, содержащие кремнезем, в атмосфере экзопланеты. Экзопланета, названная WASP-17b, представляет собой раскаленный газовый гигант и вероятный источник наночастиц кремнезема.

Кремнезем — распространенный минерал, встречающийся на Земле, известный своим присутствием в пляжных песках, а также его использованием в производстве стекла. Исследователи полагают, что кристаллы кремнезема в атмосфере WASP-17b кружатся в ее облаках.

Открытие кремнезема на экзопланете дает астрономам ценную информацию о составе и природе этих далеких миров. Также возникают вопросы об условиях, необходимых для образования таких кристаллов в экстремальных условиях газового гиганта.

Космический телескоп Джеймса Уэбба — самый большой и мощный космический телескоп из когда-либо созданных. Его расширенные возможности позволяют ученым наблюдать небесные объекты с беспрецедентной четкостью и детализацией. Изучая атмосферы экзопланет, астрономы смогут узнать больше об их химическом составе и потенциально выявить признаки обитаемости.

Открытие кристаллов кремнезема на WASP-17b является значительным шагом вперед в нашем понимании экзопланет. Оно подчеркивает разнообразие и сложность этих далеких миров и открывает новые возможности для изучения их атмосфер.

источники:

– CNN (исходная статья)