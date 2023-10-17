Астрономы обнаружили крошечные кристаллы кварца в атмосфере экзопланеты WASP-17b

Астрономы, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, сделали захватывающее открытие. Впервые они обнаружили крошечные кристаллы кварца, содержащие кремнезем, в атмосфере экзопланеты. Экзопланета, известная как WASP-17b, представляет собой газовый гигант, расположенный на расстоянии 1,300 световых лет от Земли.

Предыдущие наблюдения космического телескопа Хаббл показали наличие аэрозолей или крошечных частиц в атмосфере WASP-17b. Однако исследователи не ожидали, что эти аэрозоли будут состоять из кварца. Кремнезем, основной компонент кварца, является распространенным минералом на Земле и используется для производства стекла.

Обнаружение было сделано с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона телескопа Уэбба. Исследователи были в восторге от открытия, поскольку они ожидали найти силикаты магния вместо кварца. Силикаты магния ранее были обнаружены в атмосферах экзопланет, но кварц — новая находка.

Присутствие кварца в атмосфере WASP-17b могло бы помочь ученым лучше понять материалы, формирующие планетарную среду, отличную от нашей. Высотные облака на планете, где были обнаружены наночастицы кварца, сформированы экстремальными условиями. При температуре около 2,700 градусов по Фаренгейту и давлении, в тысячу раз превышающем то, что мы испытываем на поверхности Земли, твердые кристаллы могут образовываться непосредственно из газа, минуя сначала жидкую фазу.

WASP-17b приливно привязан к своей звезде, а это означает, что одна сторона всегда обращена к звезде, испытывая палящие температуры, в то время как другая сторона остается более прохладной. Исследователи предполагают, что частицы кварца кружатся в атмосфере экзопланеты, приводимые в движение высокоскоростными ветрами.

Открытие кристаллов кварца в атмосфере WASP-17b дает ценную информацию о составе подобных горячих газовых гигантов. Понимая различные материалы, присутствующие в атмосферах экзопланет, ученые смогут получить более широкое представление об их общем составе и о том, как они формируют окружающую среду.

Чувствительные открытия космического телескопа Джеймса Уэбба произвели революцию в нашем понимании экзопланет и их атмосферных условий. Раскрывая новые подробности об экзопланетах, исследователи могут углубить наше понимание Вселенной и разнообразной окружающей среды, существующей за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– [Письма астрофизического журнала] (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN