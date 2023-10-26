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Новое квантовое открытие продвигает вперед полупроводниковые технологии

ByВики Ставропулу

26 октября, 2023
Новое квантовое открытие продвигает вперед полупроводниковые технологии

Ученые Колумбийского университета сделали революционное открытие в области квантовой физики и химии. Они нашли сверхатомный материал под названием Re₆Se₈Cl₂, который действует как полупроводник и обеспечивает сверхбыстрое перемещение электронов. Этот материал может совершить революцию в полупроводниковой технологии.

Традиционно полупроводники на основе кремния были стандартом в электронике. Однако исследовательская группа из Колумбийского университета обнаружила, что в Re₆Se₈Cl₂ экситоны (квантовые состояния, образованные поглощенной энергией) соединяются с фононами (квазичастицами, несущими энергию), образуя новую квазичастицу, называемую акустическим экситон-поляроном. Эта квазичастица обеспечивает более быстрый и эффективный транспорт электронов по сравнению с традиционными полупроводниками на основе кремния.

Исследователи сравнили поведение электронов в кремнии с сказкой о зайце и черепахе. Электроны в кремнии могут двигаться быстро, но им мешают чрезмерные отскоки и отсутствие прогресса. Напротив, акустический экситон-полярон в Re₆Se₈Cl₂ уверенно движется вперед, не теряя кинетической энергии, подобно черепахе из басни.

Это революционное открытие может значительно продвинуть полупроводниковую технологию. Было показано, что акустические экситон-поляроны в Re₆Se₈Cl₂ преодолевают расстояние в несколько микрометров менее чем за наносекунду, и ими можно управлять с помощью света, а не электричества. Теоретически эти квазичастицы могут преодолевать расстояние более 25 микрометров за фемтосекунды, что делает их в миллион раз быстрее, чем электроны в кремнии.

Хотя Re₆Se₈Cl₂ может не подойти для коммерческих процессоров из-за редкости рения, исследователи полагают, что аналогичные возможности можно обнаружить и в комбинациях других элементов. Это открытие открывает новые возможности для разработки более эффективных и передовых технологий в электронике и вычислительной технике.

Этот прорыв не только расширяет наше понимание сверхатомных полупроводников, но и прокладывает путь для будущих достижений в полупроводниковых технологиях. Потенциальные применения этого открытия огромны, и оно может определить будущее электроники и вычислений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое полупроводник?

Полупроводник — это материал, который имеет свойства между свойствами проводника и изолятора. Он может проводить электричество при определенных условиях.

Что такое Re₆Se₈Cl₂?

Re₆Se₈Cl₂ — сверхатомный материал, состоящий из рения, селена и хлора. Было обнаружено, что он обладает полупроводниковыми свойствами.

Чем Re₆Se₈Cl₂ отличается от традиционных полупроводников на основе кремния?

Re₆Se₈Cl₂ обеспечивает более быстрый и эффективный транспорт электронов по сравнению с полупроводниками на основе кремния за счет образования новой квазичастицы, называемой акустическим экситон-поляроном.

Каковы потенциальные применения этого открытия?

Это открытие может произвести революцию в полупроводниковой технологии и продвинуть электронику и вычислительную технику. Это может привести к разработке более эффективных и передовых технологий в различных областях.

Является ли Re₆Se₈Cl₂ коммерчески жизнеспособным?

Re₆Se₈Cl₂ включает редкий химический элемент рений, что ограничивает его коммерческую жизнеспособность. Однако исследовательская группа считает, что комбинации других элементов можно использовать для поиска полупроводников с аналогичными возможностями.

By Вики Ставропулу

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