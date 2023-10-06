Квантовые физики моделируют супердиффузию на квантовом компьютере

Квантовые физики из Тринити-колледжа в Дублине достигли важной вехи, смоделировав супердиффузию в системе взаимодействующих квантовых частиц на квантовом компьютере. Этот прорыв, ставший возможным благодаря сотрудничеству с IBM Dublin, открывает новые возможности для исследований в области физики конденсированного состояния и материаловедения.

Команда использовала 27-кубитный квантовый компьютер, расположенный в лаборатории IBM в Нью-Йорке, но программируемый удаленно из Дублина. Квантовые вычисления — развивающаяся область, перспективная как для коммерческих приложений, так и для фундаментальных исследований. С помощью моделирования исследователи стремились получить представление о расчетах квантового транспорта, которые очень сложно решить на классических компьютерах.

Квантовое моделирование позволяет ученым изучать динамику сложных квантовых систем с взаимодействующими компонентами. Преимущество использования квантового компьютера для такого моделирования заключается в том, что сама квантовая система описывается волновой функцией, что устраняет необходимость в экспоненциальном увеличении классических ресурсов. Это делает квантовое моделирование привлекательным подходом для изучения квантовой динамики.

В этом конкретном исследовании команда сосредоточилась на моделировании спиновых цепочек, которые служат моделями для понимания магнетизма в более сложных материалах. Они исследовали долговременное поведение спиновых возбуждений и наблюдали супердиффузию, которая характеризуется более быстрым транспортом по мере увеличения размера системы. Исследователям удалось проверить наличие уравнения Кардара-Паризи-Чжанга, описывающего стохастический рост поверхностей, в квантовой динамике моделируемой системы.

Программирование квантовых компьютеров сопряжено со своими проблемами. Одной из серьезных проблем является устранение ошибок и помех, вызванных шумом и факторами окружающей среды. Минимизация времени выполнения программы имеет решающее значение для смягчения влияния этих нарушений на результаты.

Это достижение квантовых физиков Тринити-колледжа Дублина подчеркивает потенциал квантовых вычислений в продвижении нашего понимания фундаментальной физики и содействии будущему технологическому прогрессу. Поскольку квантовое моделирование становится все более распространенным, Quantum Alliance компании Trinity в партнерстве с IBM и другими промышленными партнерами имеет хорошие возможности для продвижения дальнейших инноваций в этой области.

источник:

– Натан Кинан, Найл Ф. Робертсон, Тара Мерфи, Сергей Жук, Джон Гулд, «Свидетельства масштабирования Кардара-Паризи-Чжана на цифровом квантовом симуляторе» (npj Quantum Information, 2023)