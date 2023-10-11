Физики наблюдают запутанность высших кварков в ЦЕРНе

Физики, работающие над экспериментом ATLAS в ЦЕРНе, сделали революционное открытие, впервые наблюдая запутывание между парами топ-кварков. Это открытие показывает, что запутывание может происходить при энергиях, более чем на 12 порядков превышающих типичные для лабораторных экспериментов по запутыванию. В исследовании также подчеркивается, что объекты физики элементарных частиц, такие как Большой адронный коллайдер (БАК) ЦЕРН, могут быть использованы для изучения квантовой механики и квантовой информации.

Запутывание — это увлекательный аспект квантовой механики, который Альберт Эйнштейн часто называл «жутким действием на расстоянии». Он устанавливает невидимую связь между двумя объектами, имеющими общее квантовое состояние. Примечательно, что измерение состояния одного объекта сразу определяет состояние другого, независимо от расстояния между ними. Хотя запутанность наблюдалась в различных объектах, включая фотоны и атомы, в кварках она оставалась неуловимой.

Кварки, такие как верхние и нижние кварки, составляющие большую часть материи, с которой мы сталкиваемся, а также более тяжелые кузены, такие как топ-кварк, никогда не наблюдаются как свободные частицы из-за их природы. Тем не менее характеристики топ-кварка делают его идеальным кандидатом для измерения запутанности. Топ-кварк со спином ½ является самой тяжелой из известных фундаментальных частиц, примерно в 184 раза превышающей массу протона. Огромная масса делает его крайне нестабильным и распадается за невероятно короткий период времени. Однако его спин передается продуктам распада, что позволяет ученым посредством измерений сделать вывод о вращении топ-кварка.

Физики ATLAS сосредоточились на изучении пар топ-/анти-топ-кварков, образующихся, когда протоны ускоряются до высоких скоростей внутри БАКа и сталкиваются. Уникальным аспектом этого эксперимента является то, что команда специально исследовала пары на пороге их образования, когда энергии достаточно для образования пар топ-кварков. Ожидается, что в этот момент топ-кварки будут максимально запутаны. Анализируя угловое расстояние между заряженными лептонами, образовавшимися при столкновении, можно определить степень запутанности.

Проанализировав данные столкновений при энергии 13 ТэВ в период с 2015 по 2018 год, исследователи сравнили угловые расстояния от порога образования с результатами измерений, при которых запутывания не ожидалось. Это позволило им рассчитать степень запутанности между парами топ-кварков со статистической значимостью выше отметки 5σ, что соответствует «золотому стандарту» физики элементарных частиц.

Этот результат показывает, что коллайдеры высоких энергий, такие как БАК, могут служить лабораториями для изучения фундаментальных проблем квантовой механики. Дальнейшие исследования могут включать изучение других концепций квантовой информации с использованием топ-кварков, а также проведение аналогичных измерений в различных системах. Кроме того, междисциплинарное сотрудничество между квантовой информацией и физикой элементарных частиц может принести пользу обеим областям.

Это новаторское исследование получило признание за свою сложность и значимость. Однако это также вызвало дискуссии среди физиков элементарных частиц, учитывая проблему моделирования поведения пар топ-кварков, особенно вблизи порога образования, который остается неизведанной территорией.

источники:

– Эксперимент АТЛАС

– Большой адронный коллайдер ЦЕРН.