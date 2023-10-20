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Нобелевская премия по химии 2023 года: открытие и синтез квантовых точек

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Нобелевская премия по химии 2023 года: открытие и синтез квантовых точек

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена трем учёным за новаторскую работу по открытию и синтезу квантовых точек. Свойства этих наночастиц, которые излучают свет разной длины волны в зависимости от их размера, раскрыл физико-химик Луи Брус. В недавнем разговоре с подкастом The Conversation Weekly Брюс обсудил свое случайное открытие и последующее влияние квантовых точек.

Работая в Bell Labs в 1980-х годах, Брус наткнулся на квантовые точки, изучая растворы полупроводниковых частиц, называемых коллоидами. Направляя лазеры на эти коллоиды, он заметил, что излучаемые цвета не совпадают. Это побудило его исследовать уникальные изменения в спектре и свойствах самих частиц, когда они были очень маленького размера.

Квантовые точки — это нанокристаллы, которые поглощают свет и переизлучают его на разных длинах волн в зависимости от их размера. Хотя они меньше длины волны видимого света и их нельзя увидеть в оптический микроскоп, их можно наблюдать с помощью специализированных микроскопов, таких как электронные микроскопы. Для их демонстрации можно использовать яркие стеклянные колбы с растворами, содержащими квантовые точки разного размера.

Интересно, что Брус не знал о предыдущих наблюдениях квантовых точек, сделанных российским ученым Алексеем Екимовым. Из-за холодной войны исследование Екимова было опубликовано исключительно на русском языке, и он не смог поехать на Запад, чтобы обсудить свои выводы. И только после случайного обнаружения статей Екимова в технологической литературе Брус обратился к нему, и в конце концов они встретились в эпоху гласности в конце 1980-х годов.

Производство и стабильность квантовых точек изначально представляли собой проблемы, но Мунги Бавенди, еще один лауреат Нобелевской премии, обратился к этой проблеме в 1990-х годах. С тех пор квантовые точки нашли применение в различных областях, в частности в биологической визуализации. Биохимики использовали их для картирования клеток и органов путем присоединения их к другим молекулам. Кроме того, они сыграли важную роль в обнаружении опухолей и хирургическом руководстве.

Открытие и синтез квантовых точек проложили путь к многочисленным достижениям в науке и технике. Исследование их применения продолжает открывать новые возможности для этих замечательных наночастиц.

Источники: подкаст The Conversation Weekly.

By Роберт Эндрю

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