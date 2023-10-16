Нобелевская премия по химии 2023 года: революция в оптике и нанотехнологиях с помощью квантовых точек

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2023 года Мунги Г. Бавенди, Луи Э. Брусу и Алексею И. Екимову за новаторские исследования в области нанотехнологий. Вклад этой троицы привел к развитию технологии квантовых точек, которая произвела революцию в области оптики и проложила путь к прогрессу в технологии отображения.

В основе их исследований лежит концепция запрещенной зоны, которая представляет собой энергию, необходимую электрону для перемещения в зону проводимости полупроводникового материала. При уменьшении размера наночастиц изменяется ширина запрещенной зоны этих материалов, что приводит к изменению цвета излучаемого ими света. Наночастицы большего размера имеют меньшую запрещенную зону, что приводит к излучению более красного света, тогда как наночастицы меньшего размера имеют большую запрещенную зону и излучают более синий свет.

Влияние размера наночастиц на цвет наблюдалось на протяжении веков: производители стекла замечали, как определенные условия во время производства могут изменить цвет стекла, несмотря на использование одних и тех же ингредиентов. В 1981 году Алексей Екимов провел осветительные эксперименты по производству стекла, поняв, что наблюдает влияние квантовой механики на цвет. Тем временем в 1983 году Луи Брус независимо обнаружил эффекты квантовых точек, наблюдая за изменениями оптических свойств раствора, оставленного на лабораторном столе.

Однако настоящий прорыв произошел с открытием Мунги Бавенди метода точного контроля размера квантовых точек. Тщательно нагревая растворитель, Бавенди смог вырастить квантовые точки с высокой точностью. Этот прорыв позволил инженерам получить доступ к различным квантовым эффектам и открыл новые возможности в области оптики и технологий отображения.

Сегодня квантовые точки все чаще используются в технологиях отображения, что позволяет создавать дисплеи меньшего размера и с более высоким разрешением. Поскольку микродисплеи для дополненной реальности (AR) и взаимодействия человека с компьютером (HCI) становятся все более распространенными, квантовые точки играют решающую роль в достижении расширенной функциональности и производительности.

Исследования, проведенные Бавенди, Брусом и Екимовым, фундаментально изменили наше понимание оптики и нанотехнологий. Благодаря своей новаторской работе они предоставили инженерам знания и инструменты для управления наночастицами на квантовом уровне, способствуя инновациям и достижениям в индустрии освещения и дисплеев.

источники:

– Шведская королевская академия наук

– Границы в материалах