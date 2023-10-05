Революционная разработка самовосстанавливающейся электронной кожи

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science, Чженань Бао, профессор химического машиностроения Стэнфордского университета, и ее исследовательская группа добились значительного прогресса в разработке самовосстанавливающейся электронной кожи. Эта электронная кожа, которая по внешнему виду и текстуре напоминает человеческую кожу, использует мягкие, тонкие и гибкие интегральные схемы для преобразования давления и температуры в электрические сигналы низкого напряжения, которые могут быть поняты мозгом.

Первоначально разработанная для использования в протезировании, электронная кожа Бао теперь применяется в различных областях, таких как прецизионное здравоохранение, робототехника, потребительские товары и медицинские устройства. За последние 19 лет электронная кожа Bao Group превратилась из сенсора захвата рук, артериального давления, нейрохимических веществ и мозговых волн в самовосстанавливающуюся и биоразлагаемую.

Прорыв, который привел к недавней публикации в журнале Science, произошел из-за вопроса, заданного одним из слушателей во время одного из выступлений Бао. Этот вопрос вызвал любопытство и привел к открытию новых явлений, связанных с восстановлением нескольких слоев электронной кожи. Бао и ее команда разработали принципы молекулярного дизайна, которые позволяют этим слоям самораспознаваться и восстанавливаться с помощью правильных аналогов, устраняя необходимость выравнивания вручную.

Хотя прототипы для измерения основных физиологических параметров человека, таких как артериальное давление, частота сердечных сокращений и частота дыхания, уже существуют, в настоящее время проходят испытания более продвинутые методы измерения, такие как обнаружение химических веществ в поте. Однако до коммерциализации имплантируемой электронной кожи еще предстоит пройти годы из-за обширной проверки, необходимой для биосовместимости.

Одним из уникальных аспектов электронной кожи Бао является использование биоразлагаемых материалов. Вдохновленная биоразлагаемостью человеческой кожи, команда разработала материалы, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду и потенциально пригодные для вторичной переработки. Целью имплантируемых устройств является полное разрушение устройства после использования, что делает ненужными дополнительные операции. Однако достижение как высоких характеристик, так и биосовместимости разложившихся продуктов представляет собой серьезную проблему.

В своих исследованиях Бао сочетает внимание с творчеством. Оставаясь приверженной более масштабным исследовательским целям, она поощряет своих студентов исследовать новые идеи, даже если они кажутся рискованными или нетрадиционными. Сотрудничеству между людьми разного происхождения также уделяется особое внимание, чтобы способствовать творчеству и различным точкам зрения.

Будучи председателем кафедры химического машиностроения во время пандемии, лидерские качества Бао изменились. Прислушиваясь к голосам из разных подразделений факультета и университета, она сформировала свой подход к лидерству, что позволило ей адаптироваться и принимать обоснованные решения.

Благодаря постоянному развитию самовосстанавливающейся электронной кожи будущее открывает огромный потенциал для применения в таких областях, как медицина, робототехника и бытовая электроника. Работа Бао прокладывает путь к новому поколению электроники, которая легко интегрируется с человеческим телом.

источники:

– Исследование под руководством Чженань Бао опубликовано в журнале Science (май 2023 г.).

– Интервью с Чжэнань Бао в The Stanford Daily (TSD)