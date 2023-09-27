Продвижение трансформации электростанций для использования возобновляемых источников энергии и хранения углерода

Ученый Сяохань Ян, научный сотрудник Окриджской национальной лаборатории Министерства энергетики, возглавляет усилия по преобразованию растений, чтобы сделать их более эффективными источниками возобновляемой энергии и хранения углерода. Исследования Янга являются частью Центра биоэнергетических инноваций (CBI), исследовательского центра биоэнергетики Министерства энергетики США, занимающегося разработкой сельскохозяйственных культур, которые можно легко превратить в экологически чистое авиационное топливо.

Трансформация растений включает перенос ДНК с одного растения на другое для создания гибрида с желаемыми характеристиками. Цель Янга — разработать экономически эффективные, простые в выращивании растения, производящие большое количество биомассы, которую можно перерабатывать в чистое авиационное топливо и химикаты на биологической основе. Это исследование имеет важное значение для решения сегодняшних климатических проблем и достижения целей декарбонизации.

Одно из открытий Янга включает в себя выявление генов в полузасушливых растениях, таких как агава, которые связаны с устойчивостью к засухе и ускоренным ростом. Эти растения используют уникальную форму фотосинтеза, называемую САМ (метаболизм крассуловой кислоты), чтобы выжить в засушливой среде. Еще одним важным открытием является единственный вариант гена в САМ, который запускает в растениях два пути, способствующих фиксации углерода, росту растений и устойчивости к стрессу.

В настоящее время Ян и его команда сосредоточены на разработке более эффективного процесса трансформации растений. Они успешно внедрили в растения несколько генов одновременно, используя технику, называемую стекированием генов. Этот подход включает в себя систему разделенных селектируемых маркеров с использованием интеинов, что позволяет быстрее трансформировать и обнаруживать генетически модифицированные клетки. Эта система может значительно ускорить выведение новых растений и сократить трудоемкий процесс молекулярной характеристики.

Заглядывая в будущее, Ян планирует интегрировать генную инженерию с фенотипированием, используя неинвазивную высокопроизводительную систему для ускоренной генной инженерии растений. Эта технология позволит обнаруживать и анализировать в режиме реального времени на нескольких уровнях, включая молекулярный и растительный уровни.

В целом, достижения в исследованиях по трансформации растений могут привести к созданию непродовольственных культур, устойчивых к экологическим проблемам, имеющих лучшую урожайность и качество, а также способствующих секвестрации углерода и производству биотоплива.

источники:

– Национальная лаборатория Ок-Риджа Министерства энергетики.

– Центр биоэнергетических инноваций (CBI)