Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно доставила образец с астероида на Землю

Миссия НАСА OSIRIS-REx достигла важной вехи, успешно вернув образец с околоземного астероида Бенну. В воскресенье капсула для возврата образцов размером примерно с мини-холодильник благополучно приземлилась в пустыне штата Юта, неся около 250 граммов реголита (почвы), собранного с Бенну. Примитивное содержимое образца может дать ценную информацию о материалах, которые сформировали раннюю Солнечную систему.

Миссия OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, имела целью изучить Бенну и вернуть образец для анализа. Бенну, образовавшийся в первые годы существования Солнечной системы, состоит в основном из углерода и минералов, претерпевших минимальные изменения. Образец с его поверхности может дать подсказку о минералах и материалах, которые сыграли роль в формировании ранней Солнечной системы.

В течение двух лет космический корабль обследовал Бенну в поисках идеального места для сбора образца. Один из приборов на борту космического корабля, названный REXIS (спектрометр рентгеновского изображения реголита), был разработан более чем 100 студентами факультета наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института, факультета аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института, обсерватории Гарвардского колледжа, Институт астрофизики и космических исследований Массачусетского технологического института Кавли и Лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института. REXIS использовал рентгеновские лучи для составления карты материала поверхности астероида, что помогло выбрать место отбора проб.

После выпуска капсулы возврата образцов для входа в атмосферу космический корабль взял курс на астероид Апофис. Сама капсула была доставлена ​​в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне, где ученые будут изучать и распространять пыль Бенну среди исследователей по всему миру для дальнейшего изучения.

Ричард Бинзел из Массачусетского технологического института, соавтор миссии OSIRIS-REx, выразил радость по поводу успешной посадки и возвращения образца. Бинзель, который участвовал в разработке инструмента REXIS, подчеркнул важность наблюдения за тем, как образец Бенну вернулся на Землю после многих лет работы и разработки миссии.

Измерения, проведенные приборами космического корабля на орбите, дали ценную информацию о составе Бенну и его богатой углеродом природе. Однако для подтверждения этих результатов и точной интерпретации данных необходим лабораторный анализ. Возвращение реальных образцов в земные лаборатории обеспечит «основную истину», необходимую для подтверждения нашего понимания астероидов.

В целом, успешное возвращение образца с Бенну знаменует собой значительное достижение миссии НАСА OSIRIS-REx и дает ученым возможность узнать больше о ранней Солнечной системе и составе астероидов.

Источник: [NASA](URL), [MIT News](URL).