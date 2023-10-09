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Захватывающее астрономическое событие: октябрьское кольцевое затмение

ByМамфо Брешиа

Октябрь 9, 2023
Захватывающее астрономическое событие: октябрьское кольцевое затмение

14 октября в 10:30 по горному времени над западной частью Соединенных Штатов произойдет впечатляющее небесное событие, называемое кольцевым затмением. Во время этого события луна пройдет перед солнцем, создав на небе «огненное кольцо». В отличие от полного солнечного затмения, Луна не будет полностью закрывать Солнце, в результате чего вокруг Луны образуется кольцо света.

Хотя Боулдер, штат Колорадо, не находится на пути полного кольцевого затмения, жители все же могут стать свидетелями впечатляющего частичного затмения. Джон Келлер, директор планетария Фиске в Калифорнийском университете в Боулдере, рекомендует использовать солнечные очки для безопасного наблюдения за затмением. Келлер также сообщает, что кольцевое затмение происходит примерно два раза в год где-то на земном шаре, но в любом конкретном месте они происходят гораздо реже.

В апреле 2024 года произойдет еще одно астрономическое событие — полное солнечное затмение. Во время этого события Луна полностью закроет лицо Солнца, позволяя наблюдателям увидеть солнечную корону или внешнюю атмосферу. Это полное затмение пройдет от Масатлана в Мексике до штата Мэн и Новой Шотландии. Жители Боулдера могут ожидать в это время частичное затмение.

Изучение затмений дает астрономам возможность наблюдать солнечную корону и изучать солнечный ветер, который может повлиять на северное сияние Земли, спутники, электросети и связь. Люди наблюдали затмения на протяжении тысячелетий, о чем свидетельствуют древние практики наблюдения за солнцем в таких местах, как каньон Чако в Нью-Мексико.

Октябрьское кольцевое затмение дает жителям Соединенных Штатов уникальную возможность приобщиться к тысячелетней традиции. Независимо от того, наблюдаете ли вы из каньона Чако или из Боулдера, чудеса небесных явлений продолжают очаровывать и вызывать трепет у людей и сегодня.

источники:
– Планетарий Фиске – CU Boulder
– Поляриметр НАСА для объединения проекта Короны и Гелиосферы (PUNCH).

By Мамфо Брешиа

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