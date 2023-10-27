Новые разработки в российской программе освоения космоса

Президент Владимир Путин объявил, что новая российская орбитальная станция, призванная прийти на смену Международной космической станции (МКС), должна быть введена в эксплуатацию к 2027 году. Эта новость появилась после неудачи российской лунной программы в начале этого года, связанной с провалом своего первого лунного полета за 47 лет. Несмотря на эту неудачу, Путин подтвердил, что Россия по-прежнему привержена своей лунной программе.

На встрече с представителями космической отрасли Путин подчеркнул важность своевременного развития российской космической программы, особенно в части пилотируемых полетов в космос. Он подчеркнул, что новая орбитальная станция должна включать в себя последние достижения науки и техники и быть способна решать будущие задачи освоения космоса.

Юрий Борисов, глава российского космического агентства «Роскосмос», повторил позицию Путина относительно необходимости создания российской орбитальной станции. Он подчеркнул, что МКС, находящаяся в эксплуатации уже 25 лет, достигнет своих пределов примерно к 2030 году. Если Россия не сможет начать работы по созданию собственной орбитальной станции к 2024 году, существует риск потери возможностей пилотируемых космических полетов из-за до истечения срока действия МКС.

Что касается аварийной посадки корабля «Луна-25» на южном полюсе Луны в августе, Путин выразил разочарование техническими неполадками, но заверил, что лунная программа будет продолжена. Он подчеркнул важность обучения на ошибках и использования полученного опыта для будущих начинаний.

Что касается лунной программы, Борисов сообщил, что график может быть изменен: следующий запуск Луны потенциально может быть перенесен на 2026 год вместо первоначально запланированного на 2027 год.

Благодаря этим недавним событиям Россия стремится сохранить свои позиции в освоении космоса и продолжать расширять границы пилотируемых космических полетов.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какую новую орбитальную станцию ​​планирует построить Россия?

Ответ: Россия разрабатывает собственную орбитальную станцию ​​как преемницу Международной космической станции (МКС).

Вопрос: Когда ожидается ввод в эксплуатацию новой орбитальной станции?

Ответ: Президент Путин заявил, что первый сегмент новой орбитальной станции должен быть введен в эксплуатацию к 2027 году.

Вопрос: Каковы последствия, если Россия не создаст собственную орбитальную станцию?

Ответ: Юрий Борисов подчеркнул, что если Россия не сможет начать работу над собственной орбитальной станцией к 2024 году, возможности пилотируемых космических полетов могут быть утрачены из-за прекращения эксплуатации МКС.

Вопрос: Каков статус лунной программы России?

Ответ: Несмотря на неудачу в начале этого года, связанную с аварийной посадкой корабля «Луна-25», президент Путин подтвердил, что Россия по-прежнему привержена своей лунной программе.

Вопрос: Есть ли изменения в графике следующего запуска Луны?

Ответ: Существует вероятность того, что следующий запуск Луны, первоначально запланированный на 2027 год, может быть перенесен на 2026 год.