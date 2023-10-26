Россия нацелилась на новую орбитальную космическую станцию ​​к 2027 году

Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность своей страны строительству новой орбитальной космической станции, которая заменит Международную космическую станцию ​​(МКС). Несмотря на недавние неудачи и проблемы, с которыми сталкивается российская космическая отрасль, Путин стремится вывести первый сегмент новой станции на орбиту к 2027 году.

Ранее Россия заявила о своем намерении уйти с МКС, где ее космонавты имеют постоянное присутствие и где страна играет решающую роль. Однако теперь акцент сместился в сторону разработки новой российской орбитальной космической станции как основной цели космического агентства страны «Роскосмос».

В ходе телевизионной встречи со специалистами отрасли Путин подчеркнул необходимость преемственности, заявив: «Цель состоит в том, чтобы не было пробелов, чтобы работа шла в ногу с истощением ресурсов МКС». Он также призвал к своевременной реализации проекта, заявив, что первый сегмент должен быть запущен к 2027 году.

Российская космическая отрасль сталкивается с давними проблемами финансирования, а также с коррупционными скандалами и другими неудачами. В августе модуль «Луна-25» во время предпосадочных маневров потерпел аварию и разбился на поверхности Луны. Несмотря на эту неудачу, Путин признал сложность космической деятельности и выразил решимость извлечь уроки из этого опыта, чтобы предотвратить будущие ошибки.

Помимо решения проблем внутри отрасли, Путин призвал курирующих отрасль повысить зарплаты, привлечь иностранных специалистов и увеличить участие частного бизнеса. Эти усилия направлены на укрепление космического потенциала страны и обеспечение успешного внедрения новой орбитальной космической станции.

МКС, символ международного сотрудничества, прежде всего между Соединенными Штатами и Россией, была запущена в 1998 году и первоначально планировалась к выводу из эксплуатации в 2024 году. Однако теперь, по оценкам НАСА, она может продолжать работать до 2030 года. На космической станции Россия стремится сохранить свое присутствие в освоении космоса, одновременно укрепляя партнерские отношения с другими странами.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему Россия планирует построить новую космическую станцию?

Россия намерена заменить устаревшую Международную космическую станцию ​​(МКС) новой орбитальной космической станцией. Это решение позволяет России продолжить свое присутствие в освоении космоса, сохранить лидирующую роль в отрасли и обеспечить бесперебойность научных исследований.

2. Когда будет запущен первый сегмент новой космической станции?

Президент России Владимир Путин заявил, что целью запуска первого сегмента новой орбитальной космической станции является 2027 год.

3. С какими проблемами столкнулась российская космическая отрасль?

В последние годы российская космическая отрасль столкнулась с проблемами финансирования, коррупционными скандалами и неудачами. Эти проблемы подчеркнули необходимость реформ, включая улучшение финансирования, улучшение управления проектами и расширение международного сотрудничества.

4. Что случилось с российским модулем Луна-25?

Россия столкнулась с конфузом, когда модуль «Луна-25» упал на поверхность Луны во время предпосадочных маневров. Несмотря на эту неудачу, президент России Путин подчеркнул важность учиться на ошибках и использовать их для улучшения будущих миссий.

5. Как Россия планирует решать проблемы в своей космической отрасли?

Россия стремится решить проблемы своей космической отрасли путем решения проблемы низких зарплат, привлечения иностранных специалистов и увеличения участия частного бизнеса. Эти действия направлены на поддержку роста и устойчивости космического потенциала России.