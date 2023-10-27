Россия планирует запустить новый сегмент космической станции к 2027 году, несмотря на недавние неудачи

Президент России Владимир Путин подтвердил, что первый сегмент новой российской космической станции, которая разрабатывается для замены Международной космической станции (МКС), будет выведен на орбиту к 2027 году. Это заявление было сделано, несмотря на недавние неудачи, с которыми столкнулась российская космическая отрасль. промышленность.

Хотя Россия ранее заявляла о своем намерении уйти с МКС, она сместила акцент на строительство собственной орбитальной космической станции. Путин подчеркнул важность обеспечения плавного перехода между двумя станциями, заявив, что работа над новой космической станцией должна идти в ногу с истощением ресурсов МКС.

В августе Россия столкнулась с серьезной неудачей, когда ее модуль «Луна-25» разбился на поверхность Луны во время предпосадочных маневров. Однако Путин признал, что ошибки неизбежны в таком сложном деле, и пообещал извлечь уроки из этого опыта, чтобы избежать неудач в будущем.

Помимо решения технических проблем, Путин также подчеркнул необходимость решения проблем, связанных с низкими зарплатами в российской космической отрасли. Он призвал приложить усилия по привлечению иностранных специалистов и увеличению участия частного бизнеса в этом секторе.

МКС, символ международного сотрудничества США и России, первоначально планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году. Однако, по оценкам НАСА, она может продолжать работу до 2030 года. Россия планирует запустить первый сегмент своей новой космической станции к 2027 году. продемонстрировать свою приверженность поддержанию устойчивого присутствия в освоении космоса.

Несмотря на проблемы с финансированием, коррупционные скандалы и другие неудачи, с которыми сталкивается российская космическая отрасль, заявление Путина подчеркивает решимость России оставаться на переднем крае освоения космоса. Успешный запуск и эксплуатация нового сегмента космической станции станет важной вехой в амбициозной космической программе России.

FAQ

Вопрос: Почему Россия строит новую космическую станцию ​​вместо МКС?

Ответ: Россия объявила о намерении уйти с МКС и поставила приоритетом развитие собственной орбитальной космической станции.

Вопрос: Когда будет запущен на орбиту первый сегмент новой российской космической станции?

Ответ: Президент России Владимир Путин заявил, что первый сегмент новой космической станции должен выйти на орбиту к 2027 году.

Вопрос: С какими проблемами столкнулась российская космическая отрасль?

Ответ: Российская космическая отрасль столкнулась с проблемами финансирования, коррупционными скандалами и недавними неудачами, такими как крушение модуля «Луна-25» на поверхности Луны.

Вопрос: Как долго МКС будет продолжать работать?

Ответ: Хотя первоначально МКС планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, по оценкам НАСА, она может продолжать работу до 2030 года.

источники:

– https://phys.org/news/2023-10-putin-segment-iss-orbit.html