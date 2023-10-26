Россия нацелилась на новую космическую станцию ​​к 2027 году

Президент России Владимир Путин изложил планы строительства новой космической станции взамен стареющей Международной космической станции (МКС) к 2027 году, несмотря на недавние неудачи. Решение принято, поскольку Россия стремится поддерживать постоянное присутствие человека в космосе и обеспечить плавный переход от МКС к новой орбитальной платформе.

Создание новой российской космической станции стало главным приоритетом Роскосмоса, космического агентства страны. Путин подчеркнул необходимость плавного перехода, заявив, что «цель состоит в том, чтобы не было пробелов, чтобы работа шла в ногу с истощением ресурсов МКС».

Хотя проблемы с финансированием, коррупционные скандалы и другие неудачи преследуют российскую космическую отрасль в последние годы, Путин по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее. Он признал крушение модуля «Луна-25» на поверхности Луны во время его первой миссии за десятилетия, назвав это «негативным опытом», но пообещав извлечь из него уроки.

Чтобы решить текущие проблемы, Путин призвал власти решить проблему низких зарплат в космической отрасли и стимулировать иностранных специалистов делиться своим опытом. Он также призвал к более широкому участию частного бизнеса в стимулировании инноваций и освоении космоса.

МКС, созданную в 1988 году в результате сотрудничества США и России, планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году. Однако НАСА полагает, что станция может продолжать работу до 2030 года. Заявление Путина подчеркивает приверженность России сохранению присутствия в космосе и обеспечению плавный переход на новую станцию.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Почему Россия планирует заменить МКС?

Ответ: Россия намерена заменить МКС, чтобы сохранить постоянное присутствие человека в космосе и обеспечить плавный переход.

Вопрос: Когда новая российская космическая станция выйдет на орбиту?

Ответ: По словам президента Путина, первый сегмент новой космической станции, как ожидается, выйдет на орбиту к 2027 году.

Вопрос: С какими проблемами столкнулась российская космическая отрасль?

Ответ: Российская космическая отрасль столкнулась с проблемами финансирования, коррупционными скандалами и недавними неудачами, такими как авария модуля «Луна-25».

Вопрос: Как долго МКС будет работать?

Ответ: Хотя первоначально вывод МКС из эксплуатации планировался в 2024 году, по оценкам НАСА, МКС сможет продолжать работу до 2030 года.