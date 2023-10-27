Путин объявил о планах создания новой российской орбитальной станции к 2027 году

Президент Владимир Путин сообщил в четверг, что Россия намерена запустить первый сегмент своей новой орбитальной станции к 2027 году. Новая станция, которую Москва считает естественным прогрессом в освоении космоса после Международной космической станции (МКС), призвана объединить передовые научные достижения. и технологические достижения для достижения будущих целей. Несмотря на неудачу в августе, когда Россия впервые за 47 лет вылетела на Луну, Путин подтвердил свою приверженность лунной программе и подчеркнул важность продолжения развития пилотируемых космических полетов.

Продлив участие России в МКС до 2028 года в качестве временной меры, Путин признал, что стареющая МКС в конечном итоге исчерпает свои ресурсы. Он подчеркнул необходимость ввода в эксплуатацию не только нового сегмента, но и целой станции, когда МКС станет нежизнеспособной. Путин выразил обеспокоенность тем, что отставание в освоении космоса может нанести ущерб российской программе, если разработка новой станции не будет осуществляться в кратчайшие сроки.

Юрий Борисов, глава российского космического агентства «Роскосмос», поддержал решение Путина, подчеркнув важность сохранения возможностей России в пилотируемых космических полетах. Борисов подчеркнул необходимость срочно начать масштабные работы на российской орбитальной станции к 2024 году, чтобы избежать потенциальных пробелов в возможностях, вызванных закрытием МКС до того, как российская станция будет готова.

Говоря о недавней неудаче корабля «Луна-25» в августе, Путин заверил, что лунная программа будет продолжаться и учиться на ошибках, заявив: «Ошибки — это ошибки. Это позор для всех нас. Это освоение космоса, и все это понимают. Это опыт, который мы можем использовать в будущем». Борисов предположил возможность переноса следующего запуска на Луну на 2026 год с первоначально запланированной даты в 2027 году.

Учитывая возобновление приверженности России исследованию космоса, будущее российских космических миссий обещает революционные достижения и разработки в поисках научных знаний за пределами нашей планеты.

FAQ

Когда заработает первый сегмент новой российской орбитальной станции?

Президент Путин заявил, что первый сегмент новой российской орбитальной станции должен быть введен в эксплуатацию к 2027 году.

Каковы причины решения России о создании новой орбитальной станции?

Россия стремится обеспечить продолжение своих пилотируемых космических полетов, поскольку ресурсы Международной космической станции (МКС) сокращаются. Строительство новой станции позволит России оставаться на переднем крае освоения космоса.

Что случилось с первым полетом России на Луну за 47 лет?

На первом за 47 лет российском спутнике Луна-25 произошли технические неполадки, в результате которых в августе произошла аварийная посадка на южном полюсе Луны. Несмотря на эту неудачу, Путин выразил готовность продолжить лунную программу и использовать полученный опыт для будущих миссий.

Каковы сроки реализации лунной программы в России?

Путин предположил возможность переноса следующего запуска Луны на 2026 год, на год раньше запланированной ранее даты 2027 года. Эта корректировка направлена ​​на ускорение прогресса в лунной программе.