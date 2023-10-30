Россия ускоряет планы по созданию российской орбитальной станции и лунной программы

Российское космическое агентство «Роскосмос» объявило об ускоренных сроках разработки новой российской орбитальной станции из-за опасений по поводу старения Международной космической станции (МКС) и потенциальных пробелов в возможностях пилотируемых космических полетов. Глава Роскосмоса Юрий Борисов подчеркнул необходимость начала масштабных работ в 2024 году для обеспечения дальнейшего присутствия страны в космосе.

«Срок эксплуатации МКС подходит к концу, что ожидается где-то около 2030 года», — заявил Борисов. «Если мы не начнем немедленно работу над российской орбитальной станцией, существует значительный риск потери наших возможностей из-за разрыва во времени. К тому времени, когда МКС перестанет быть доступной, российская станция может быть не готова».

Признавая эти опасения, президент России Владимир Путин подтвердил свою приверженность освоению космоса и продолжению лунной программы. Путин выразил свою осведомленность о технических неполадках, которые привели к аварийной посадке корабля «Луна-25» в августе на южном полюсе Луны. Он подчеркнул, что допущенные ошибки являются неотъемлемой частью процесса обучения.

"Мы исправим недочеты и продолжим лунную программу", - заверил Путин. «Освоение космоса — сложная задача, и ошибки неизбежны. Это коллективный опыт обучения, который послужит основой для наших будущих миссий».

В свете недавних неудач Борисов предположил возможность перенести следующий запуск на Луну на 2026 год, на год раньше, чем планировалось. Эта корректировка направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать приверженность России дальнейшему освоению космоса и вернуть импульс своим лунным устремлениям.

Благодаря ускоренному развитию российской орбитальной станции и возобновлению внимания к исследованию Луны, Россия стремится укрепить свои позиции в качестве ключевого игрока в космической деятельности, обеспечивая долгосрочное присутствие страны после завершения срока службы МКС.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему Россия разрабатывает новую орбитальную станцию?

Россия разрабатывает новую орбитальную станцию, чтобы восполнить потенциальный пробел в возможностях после выхода из эксплуатации Международной космической станции (МКС), который ожидается примерно в 2030 году. Начав масштабные работы над российской орбитальной станцией в 2024 году, Россия стремится сохранить его возможности в пилотируемом космическом полете.

2. Продолжает ли Россия участвовать в лунной программе?

Да, Россия по-прежнему привержена своей лунной программе. Несмотря на недавние неудачи, в том числе аварийную посадку корабля «Луна-25», президент Путин подтвердил, что планов по закрытию лунной программы нет. Фактически, Россия рассматривает возможность переноса следующего запуска Луны на 2026 год, чтобы продолжить исследование южного полюса Луны.

3. Какова цель России в этих событиях?

Россия стремится утвердиться в качестве значимого игрока в космической деятельности, обеспечивая свое долгосрочное присутствие после завершения срока службы МКС. Ускоряя разработку российской орбитальной станции и сохраняя фокус на освоении Луны, Россия стремится укрепить свои позиции в освоении космоса и научных исследованиях.