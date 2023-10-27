Президент Путин поставил задачу построить новую российскую орбитальную станцию ​​к 2027 году

Президент Владимир Путин заявил в четверг, что Россия намерена ввести в эксплуатацию первый сегмент своей новой орбитальной станции к 2027 году. Этот амбициозный проект, рассматриваемый как естественный преемник стареющей Международной космической станции (МКС), подчеркивает приверженность России продвижению космических исследований. Несмотря на неудачи, в том числе неудачную лунную миссию в августе, Путин подчеркнул, что Россия продолжит свою лунную программу.

Решение продлить участие России в МКС до 2028 года рассматривается Путиным как временное, сигнализирующее о его решимости разработать комплексную замену. "Поскольку ресурсы Международной космической станции исчерпаны, нам необходимо ввести в строй не один сегмент, а всю станцию", - заявил Путин. Разработка новой российской орбитальной станции имеет решающее значение для предотвращения отставания России в пилотируемых космических полетах.

Юрий Борисов, глава российского космического агентства «Роскосмос», поддержал позицию Путина, подчеркнув важность сохранения возможностей России в пилотируемых космических полетах. Борисов подчеркнул, что без начала масштабных работ на российской орбитальной станции к 2024 году Россия может потерять ее возможности из-за скорого конца МКС.

Несмотря на технические неполадки, которые привели к крушению корабля «Луна-25» на южном полюсе Луны в августе, Путин заявил, что лунная программа будет продолжена. Признавая допущенные ошибки, Путин подчеркнул ценный опыт, полученный в результате таких неудач, и заверил, что он послужит основой для будущих усилий. Борисов даже намекнул на возможность переноса следующего запуска Луны на 2026 год.

Амбициозные планы России по созданию новой орбитальной станции демонстрируют ее решимость оставаться на переднем крае освоения космоса. Используя последние достижения науки и техники, Россия стремится создать станцию, которая не только способна решать текущие задачи, но и способна решать будущие задачи.

FAQ

Что представляет собой новая орбитальная станция России?

Новая российская орбитальная станция — это проект, направленный на замену устаревшей Международной космической станции (МКС) и продвижение освоения космоса.

Когда заработает первый сегмент новой орбитальной станции?

Президент Путин поставил цель ввести в эксплуатацию первый сегмент новой орбитальной станции к 2027 году.

Что будет с Международной космической станцией (МКС)?

Россия продлила свое участие в МКС до 2028 года, но это считается временной мерой, поскольку ресурсы на исходе. Новая орбитальная станция в конечном итоге заменит МКС.

Будет ли Россия продолжать свою лунную программу?

Несмотря на провал недавней лунной миссии, президент Путин подтвердил, что Россия продолжит свою лунную программу, подчеркнув, что ошибки являются частью процесса обучения в освоении космоса.

Почему разработка новой орбитальной станции важна для России?

Разработка новой орбитальной станции имеет решающее значение для России, чтобы сохранить свои возможности пилотируемых космических полетов и не допустить отставания в области освоения космоса.