Раздвигая границы крошечных механических устройств с помощью совместимых механизмов

Механические действия необходимы для функционирования современного общества: от двигателей до переключателей и рычагов. Однако масштабирование этих механизмов до микроскопических уровней представляет собой проблему. Трение и механическая прочность становятся серьезными препятствиями при создании функциональных устройств в миниатюрных масштабах. Марк Робер в сотрудничестве с Университетом Бригама Янга (BYU) и его группой исследования механизмов соответствия исследует, как преодолеть эти проблемы, в недавнем видео.

Решение заключается в использовании податливого механизма (СМ), объединяющего в единой конструкции рамку, пружинный механизм и спусковой крючок. Используя этот подход, был разработан бластерный пистолет размером с муравья, который после нескольких итераций был опубликован на Thingiverse в виде файлов STL.

Инновации на этом не заканчиваются. Команда также экспериментировала с углеродными нанотрубками (УНТ), чтобы создать еще меньшую версию бластера. Однако для манипулирования этим хрупким устройством требуются точные инструменты, поскольку его можно легко уничтожить. Тем не менее, он по-прежнему способен стрелять снарядами, как и его более крупные аналоги.

Пойдя еще дальше, исследователи из Института биологических исследований Солка разработали самособирающуюся версию бластера с использованием ДНК. В этом методе одна сторона цепи ДНК избирательно поддерживается соответствующими молекулами ACGT на носителях с покрытием. При объединении в растворе эти молекулы самособираются в настраиваемые структуры, потенциально включающие совместимые механизмы, которые могут совершить революцию в медицинской науке.

Хотя остается неясным, когда Т-клетки будут оснащены бластерными пушками размером с молекулу или лекарства будут доставляться с помощью нанороботов, вооруженных крошечными дротиками, совместимые механизмы, вероятно, сыграют значительную роль в этих достижениях.

источники:

– Видео Марка Робера: [вставьте URL]

– Исследовательская группа по механизму соответствия Университета Бригама Янга (BYU): [вставить URL]

– Институт биологических исследований Солка: [вставить URL]