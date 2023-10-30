Спутниковые технологии произвели революцию в реагировании на наводнения в Японии: уроки, извлеченные из катастроф 2017-2018 годов

Разрушительные наводнения в Японии в 2017 и 2018 годах преподали ценные уроки о том, как спутниковые технологии могут революционизировать реагирование на крупные события. Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (TMNF), ведущая страховая компания, осознала необходимость расширения своих возможностей реагирования на наводнения и обратилась к спутниковым технологиям в качестве решения.

Традиционные наземные методы оценки ущерба от наводнения, применяемые TMNF, приводили к значительным задержкам в выплатах по претензиям и влияли на общее качество обслуживания клиентов. Чтобы преодолеть эти проблемы, TMNF стремилась интегрировать передовые технологии в свою страховую экосистему, сотрудничая со страховыми технологическими компаниями для разработки инновационных решений в своей деятельности.

Компания обратилась к ICEYE, оператору крупнейшей в мире группировки радиолокационных спутников и глобальному поставщику данных об опасностях, чтобы расширить свои возможности реагирования на наводнения. Радарная технология ICEYE с синтезированной апертурой оказалась революционной, поскольку она могла проникать сквозь облачный покров и предоставлять данные с высоким разрешением о масштабах и глубине наводнений. Используя собственные алгоритмы и объединяя наборы вспомогательных данных, ICEYE позволила TMNF точно оценить ущерб, нанесенный наводнениями.

Интеграция спутниковых технологий не только ускорила процесс оценки ущерба от наводнений, но и позволила TMNF преодолеть ограничения, связанные с традиционными методами. В отличие от наземных оценок, спутниковым технологиям не помешала пасмурная погода или отсутствие дневного света. Этот прорыв предоставил TMNF своевременные и точные данные, что позволило оперативно выплачивать претензии и улучшить общее качество обслуживания клиентов.

Успешное сотрудничество между TMNF и ICEYE подчеркнуло огромный потенциал спутниковых технологий в усилении усилий по реагированию на стихийные бедствия. Он продемонстрировал ценность включения возможностей наблюдения Земли в страховые экосистемы для лучшего понимания и смягчения последствий таких крупных событий, как наводнения.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Как традиционные методы оценки ущерба от наводнения, используемые TMNF, повлияли на процесс выплаты претензий?

Ответ: Традиционные методы TMNF привели к значительным задержкам в выплатах по претензиям, что негативно сказалось на общем качестве обслуживания клиентов.

Вопрос: Каковы были ограничения спутниковой технологии при оценке ущерба от наводнений?

Ответ: Спутниковая технология столкнулась с ограничениями при съемке изображений наводнений сквозь облака и в ночное время, а также с неопределенностями, связанными со скоростью и частотой получения изображений.

Вопрос: Какой прорыв дала технология радаров с синтезированной апертурой ICEYE?

Ответ: Радарная технология ICEYE с синтезированной апертурой может проникать сквозь облачный покров, предоставляя данные с высоким разрешением о масштабах и глубине наводнений.

Вопрос: Как интеграция спутниковых технологий позволила преодолеть ограничения традиционных методов?

Ответ: Спутниковым технологиям не помешала пасмурная погода или отсутствие дневного света, что позволило обеспечить своевременный и точный сбор данных.

Вопрос: Каково было влияние спутниковых технологий на возможности TMNF по реагированию на наводнения?

Ответ: Интеграция спутниковых технологий ускорила процесс оценки ущерба от наводнения, что позволило оперативно выплачивать претензии и улучшить общее качество обслуживания клиентов.