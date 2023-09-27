Ученый Purdue исследует фрагменты миссии НАСА OSIRIS-REx

Ученый из Purdue одним из первых проанализировал фрагменты астероидов, собранные в ходе миссии НАСА OSIRIS-REx. Цель миссии - изучить астероид Бенну и доставить образец на Землю для дальнейшего изучения.

Ученый, доктор Карен Смит, входит в состав исследовательской группы, анализирующей фрагменты, собранные космическим кораблем. Считается, что эти фрагменты содержат ценную информацию о ранней Солнечной системе и формировании планет.

Миссия OSIRIS-REx имеет большое значение, поскольку это первая миссия НАСА, которая собрала образцы с астероида и доставила их обратно на Землю. Космический корабль достиг Бенну в декабре 2018 года и успешно собрал образец в октябре 2020 года. Он вернется на Землю в 2023 году.

Доктор Смит и ее команда используют самые современные лабораторные методы для исследования фрагментов астероида. Их особенно интересует изучение состава и структуры фрагментов, а также любого органического материала, который может присутствовать.

Информация, полученная в результате анализа этих фрагментов, предоставит ценную информацию о формировании и эволюции нашей Солнечной системы.

Это исследование является частью более масштабных усилий по изучению астероидов и пониманию их роли в зарождении и эволюции жизни на Земле. Считается, что астероиды содержат важные органические соединения, которые могли сыграть роль в развитии жизни на нашей планете.

Работа доктора Смита будет способствовать нашему пониманию этих удивительных небесных объектов и поможет проложить путь для будущих миссий на астероиды.

Определения:

– Миссия OSIRIS-REx: миссия НАСА по изучению астероида Бенну и доставке образца на Землю.

– Бенну: астероид, изучаемый миссией OSIRIS-REx.

– Органический материал: соединения, содержащие атомы углерода и водорода, которые являются строительными блоками жизни.

источники:

- Университет Пердью

- НАСА