Образцы астероида Бенну открывают подсказки о происхождении жизни

Образцы астероида Бенну, собранные профессором Мишель Томпсон из Университета Пердью, прибыли на Землю и предоставили ценную информацию о формировании Солнечной системы. Эти образцы, называемые капсулами времени, дают представление о происхождении жизни более четырех с половиной миллиардов лет назад.

Богатая углеродом и первозданная природа этих фрагментов делает их бесценными для понимания строительных блоков жизни и того, как она возникла на Земле. Эти образцы, нетронутые земной атмосферой, предоставляют уникальную возможность изучить молекулы углерода, лежащие в основе эволюции жизни.

Значение этой миссии заключается в неподдельной природе материалов, свободных от земных загрязнений. Ожидается, что он предоставит беспрецедентное понимание вопросов, связанных с происхождением жизни на Земле.

Профессор Томпсон в интервью CBC News выразила свое волнение по поводу будущего, заявив, что эта миссия открывает двери для многих возможностей. Ограниченный материал, собранный у Бенну, может подтвердить существующие теории и предложить новые открытия.

В интервью также осветился вдохновляющий путь профессора Томпсон из маленького городка на юге Онтарио к ее нынешней роли в планетарной науке. Она подчеркнула важность поиска наставничества и руководства для начинающих ученых.

Образцы, собранные в Бенну, не только имеют научное значение, но и обладают огромным потенциалом для публичного показа и образования. Части образца будут отправлены в такие учреждения, как Смитсоновский институт, Космический центр Хьюстона и Университет Аризоны.

Миссия НАСА OSIRIS-REx, которая доставила эти исторические образцы, знаменует собой важную веху в нашем понимании космоса. Благодаря энтузиазму и энтузиазму таких ученых, как профессор Томпсон, мы можем ожидать дальнейших открытий и более глубокого понимания нашего места во Вселенной.

Определения:

Астероид Бенну: Астероид возрастом 4.5 миллиарда лет, который дает ценную информацию о формировании Солнечной системы.

Астероид возрастом 4.5 миллиарда лет, который дает ценную информацию о формировании Солнечной системы. Молекулы углерода: Фундаментальные компоненты, сыгравшие решающую роль в эволюции жизни на Земле.

Фундаментальные компоненты, сыгравшие решающую роль в эволюции жизни на Земле. Наземное загрязнение: Загрязнение из окружающей среды Земли, которое может изменить состав проб.

Загрязнение из окружающей среды Земли, которое может изменить состав проб. Миссия OSIRIS-REx: Миссия НАСА, направленная на изучение астероида Бенну и сбор образцов для научного анализа.

Источники:

- Университет Пердью

- CBC News

- НАСА