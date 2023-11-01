Событие Чиксулуб: раскрытие воздействия пыли на динозавров

Вымирание динозавров, вызванное катастрофическим падением астероида Чиксулуб у берегов Мексики 66 миллионов лет назад, долгое время озадачивало ученых. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предлагает свежий взгляд на то, почему эти могучие существа встретили свою безвременную кончину после этого разрушительного события.

Предыдущие исследования были сосредоточены на роли повышенных концентраций серы в атмосфере, создающих негостеприимную среду для жизни на Земле. Астероид Чиксулуб, крупнейшее астрономическое тело, столкнувшееся с нашей планетой, оставил колоссальный ударный кратер шириной 112 миль в Мексиканском заливе. В результате этого столкновения в атмосферу было выброшено огромное количество серы — где-то от 30 до 500 гигатонн. Сера в сочетании с другими газами образует сульфатные аэрозоли, в результате чего образуется толстая газовая завеса, закрывающая солнечный свет, что приводит к падению глобальной температуры от 3.6 до 14.4 градусов по Фаренгейту.

Хотя снижение температуры было бы фатальным для хладнокровных рептилий, таких как динозавры, исследование Nature Geoscience предлагает альтернативный механизм их вымирания. Бельгийская исследовательская группа предполагает, что решающую роль сыграли мелкие частицы пыли, образовавшиеся из измельченной породы на месте удара. Эта пыль катапультировалась бы высоко в атмосферу, вызвав длительный период темноты на поверхности Земли, продолжавшийся примерно два года.

Отсутствие солнечного света остановило фотосинтез, критический процесс для выживания растений, что привело к непосредственной угрозе для всей растительной жизни. Без устойчивого источника пищи растительноядные животные и их хищники столкнулись с неминуемой опасностью. Разрушение пищевой сети, вызванное прекращением фотосинтеза, в конечном итоге привело к вымиранию динозавров и бесчисленного множества других видов.

Часто задаваемые вопросы

Что стало причиной вымирания динозавров?

Вымирание динозавров было в первую очередь вызвано крушением астероида Чиксулуб у побережья Мексики, что привело к сочетанию таких факторов, как повышенная концентрация серы и присутствие пыли в атмосфере.

Как падение астероида привело к вымиранию динозавров?

Удар астероида Чиксулуб вызвал значительное глобальное похолодание из-за повышенной концентрации серы и присутствия мелкой пыли в атмосфере. В результате снижение температуры в сочетании с продолжительной темнотой остановило фотосинтез, разрушив пищевую сеть и приведя к вымиранию динозавров.

Какую роль в вымирании сыграл фотосинтез?

Фотосинтез — это процесс, посредством которого растения преобразуют солнечный свет, воду и углекислый газ в энергию, поддерживая жизнь растений и выделяя кислород. Прекращение фотосинтеза из-за удара астероида сделало растения неспособными выжить, что привело к исчезновению растительноядных животных, а затем и хищников, питающихся мясом, которые полагались на них.

источник: BBC