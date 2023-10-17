Темная материя может проявиться через пульсирующие звезды, считают астрофизики

Астрофизики из университетов Амстердама и Принстона провели революционное исследование, предполагающее, что темную материю потенциально можно обнаружить по слабому дополнительному свечению, излучаемому пульсирующими звездами, если оно состоит из частиц, называемых аксионами. Темная материя — загадочная субстанция, составляющая 85% всей материи во Вселенной, однако ее нельзя обнаружить обычными средствами из-за отсутствия существенного взаимодействия со светом и другими частицами.

Аксионы — это гипотетические частицы, введенные в 1970-е годы для объяснения различий в поведении субатомных частиц. Считается, что они слабо взаимодействуют с известными частицами, что делает их вероятными кандидатами на роль составляющих темной материи. Задачей исследования темной материи всегда было обнаружение ее присутствия. Однако недавние теоретические модели показали, что аксионы могут превращаться в обнаруживаемый свет под воздействием сильных электромагнитных полей.

Самые сильные из существующих электромагнитных полей наблюдаются вокруг вращающихся нейтронных звезд, известных как пульсары. Пульсары излучают интенсивные лучи радиоволн при быстром вращении, и эти лучи легко наблюдать с Земли. Кроме того, из-за быстрого вращения пульсары генерируют мощные электромагнитные поля, что делает их потенциальными фабриками по производству аксионов. Предполагается, что одиночный пульсар может каждую секунду производить значительное количество аксионов, некоторые из которых могут превращаться в наблюдаемый свет.

Чтобы проверить эту теорию, группа физиков и астрономов из Нидерландов, Португалии и США разработала комплексную теоретическую основу. Эта концепция была направлена ​​​​на понимание образования, выхода и преобразования аксионов вокруг пульсаров. Используя передовое численное моделирование плазмы, исследователи смогли количественно оценить дополнительные радиосигналы, генерируемые аксионами, по сравнению с собственным излучением пульсаров.

Наблюдения проводились за 27 близлежащими пульсарами, но, к сожалению, никаких свидетельств существования аксионов обнаружено не было. Однако эти результаты по-прежнему имеют значение, поскольку на сегодняшний день они обеспечивают самые строгие ограничения на взаимодействие между аксионами и светом. Хотя поиски темной материи продолжаются, это исследование предлагает новое понимание потенциальных методов обнаружения.

источники:

- Сайты Американского физического общества (журнал)

– Астрофизики из университетов Амстердама и Принстона