Новое открытие бросает вызов современной теории поведения пульсаров

Ученые из CNRS и CEA, работающие в составе международной команды, сделали замечательное открытие, касающееся поведения пульсаров. Недавние наблюдения пульсара Вела, одного из ближайших к Земле пульсаров, выявили излучение примерно в 200 раз более энергичное, чем обнаруживалось ранее. Это открытие, сделанное в обсерватории HESS, вызвало ажиотаж в научном сообществе и противоречит общепринятой теории об ускорении и поведении пульсаров.

Пульсары — это маленькие плотные мертвые звезды, которые испускают лучи электромагнитного излучения, подобно космическим маякам. Эти лучи проходят через пространство через равные промежутки времени. Преобладающая теория предполагает, что частицы, рождающиеся вблизи поверхности пульсаров, ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля к краям магнитосферы. Однако наблюдения пульсара Вела бросают вызов этой теории.

Излучение, обнаруженное обсерваторией HESS, значительно более энергично, чем ожидалось. Эта находка поднимает вопросы о процессах ускорения, происходящих в сильномагнитных астрофизических объектах. Это также предполагает, что наше нынешнее понимание поведения пульсаров, возможно, необходимо пересмотреть.

Пульсар Вела расположен относительно близко к Земле, что делает его идеальным кандидатом для детальных наблюдательных исследований. Наблюдения в обсерватории HESS, которая использует ряд телескопов в Намибии, дают ценную информацию о природе пульсаров и явлениях, происходящих в их магнитосфере.

Это революционное открытие будет опубликовано в журнале Nature Astronomy. Это открывает путь для дальнейших исследований и более глубокого понимания экстремальных сред и механизмов ускорения, присутствующих в пульсарах.

источники:

– Стереоскопическая система высоких энергий (HESS), комплекс телескопов в Намибии, используемый для изучения космических гамма-лучей.

– CNRS (Национальный центр научных исследований) и CEA (Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии), французские исследовательские учреждения, участвовавшие в исследовании.

Определения:

– Пульсар: маленькие, плотные мертвые звезды, испускающие лучи электромагнитного излучения.

– Магнитосфера: область пространства вокруг небесного объекта, в которой магнитное поле объекта доминирует над поведением заряженных частиц.

– Астрофизический: Относится к изучению физических явлений, происходящих в космическом пространстве.