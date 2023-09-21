Крошечные магниты революционизируют лечение рака, компьютерную технику и многое другое

Наномагниты, размеры которых в 1,000 раз тоньше человеческого волоса, добились значительных успехов в различных областях, таких как лечение рака, компьютерные технологии и даже самовосстанавливающиеся краски. Доктор Карен Ливси, физик-теоретик из Университета Ньюкасла, находится в авангарде разработки этих новаторских наномагнитов. Ее исследования и опыт побудили ее отправиться в лекционный тур «Женщины в физике» Австралийского института физики в 2023 году, где она стремится поделиться своими знаниями и вдохновить следующее поколение в области STEM.

Применение наномагнитов в здравоохранении показало себя многообещающе в лечении неоперабельных опухолей и улучшении показателей здоровья. Их способность воздействовать на определенные области тела и проводить таргетную терапию может совершить революцию в лечении рака. Используя силу этих крошечных магнитов, медицинские работники смогут обеспечить эффективное лечение, которое ранее считалось невозможным.

На технологическом фронте наномагниты предлагают решение по снижению энергопотребления компьютеров. Используя уникальные свойства этих магнитов, вычислительные устройства могут работать более эффективно и способствовать более устойчивому будущему. Кроме того, текущие исследования в этой области направлены на разработку самовосстанавливающихся красок, которые могут иметь существенное значение в различных отраслях промышленности.

Путешествие доктора Ливси в области физики вдохновляет само по себе. Будучи первой в своей семье, окончившей среднюю школу, она продолжила свою страсть к физике в Университете Западной Австралии и защитила докторскую диссертацию в 2010 году. С тех пор она внесла значительный вклад в эту область во время своего пребывания в Университете Колорадо в Колорадо-Спрингс. прежде чем в конечном итоге переехать в Ньюкасл, Новый Южный Уэльс.

В знак признания ее достижений Австралийский институт физики назвал доктор Ливси лектором-женщиной по физике 2023 года. Она также удостоена звания суперзвезды STEM на 2023–24 годы — инициативы, направленной на борьбу с гендерными стереотипами и поощрение разнообразия в научном сообществе.

В рамках лекционного тура «Женщины в физике 2023» доктор Ливси выступит с бесплатным публичным докладом о наночастицах в пятницу, 22 сентября, в Университете Тасмании. Приглашаются все желающие, как физически, так и через Zoom, и мероприятие обещает стать познавательным опытом для людей всех возрастов.

Раздвигая границы возможного с помощью наномагнитов, доктор Ливси прокладывает путь к революционным достижениям в медицине, технологиях и не только.

источники:

– Австралийский институт физики – Пресс-релиз, 21 сентября 2023 г.