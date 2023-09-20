Миссия «Психея»: исследование богатого металлами астероида

Миссия «Психея», старт которой запланирован на 5 октября 2023 года, направлена ​​на исследование астероида «Психея», который плавает в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Учёные заинтригованы астероидом, поскольку некоторые полагают, что это могут быть остатки богатого железом ядра неудавшейся планеты, стоимость которого потенциально составляет ошеломляющие 10,000 XNUMX квадриллионов долларов. Однако есть предположение, что Психея на самом деле может быть «кучей обломков», а не твердым металлическим астероидом.

Миссия, возглавляемая Университетом штата Аризона, отправит космический корабль на орбиту Психеи на три года, в течение которых ученые надеются раскрыть больше информации о происхождении астероида и его топографии. Они также стремятся определить возраст ее поверхности, что могло бы дать представление о внутреннем составе планет земной группы, таких как Земля.

Хотя оценить ценность космических объектов сложно, потенциальные ресурсы металлов в Психее оцениваются в астрономическую сумму. Однако в НАСА уточняют, что миссия направлена ​​не на добычу астероида, а на его изучение, чтобы узнать больше об астероидах и формировании планет земной группы.

Психея, названная в честь греческой богини души, имеет диаметр около 140 миль и площадь поверхности около 64,000 30 квадратных миль. Текущие оценки плотности показывают, что астероид на 60–XNUMX% состоит из металла, что предполагает возможное разделение его состава на железное ядро ​​и каменистую мантию из-за прошлого столкновения.

Космический корабль будет нести три основных инструмента для исследования Психеи: мультиспектральный формирователь изображений, гамма- и нейтронный спектрометр и магнитометр. Эти инструменты будут захватывать изображения, измерять элементный состав и проверять наличие остаточного магнитного поля соответственно.

Кроме того, космический корабль «Психея» будет использовать радиотелекоммуникационную систему X-диапазона для составления карты гравитации и структуры астероида. Миссия включает в себя облет Марса в мае 2026 года для гравитационной помощи перед выходом на орбиту вокруг Психеи.

В заключение отметим, что миссия «Психея» представляет собой значительный шаг в нашем понимании астероидов и формирования планет земной группы. Изучая богатый металлами астероид, ученые надеются получить ценную информацию о составе и истории небесных тел в нашей Солнечной системе.

источники:

- НАСА

– Университет штата Аризона