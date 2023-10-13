НАСА собирается запустить свою предстоящую миссию «Психея» с использованием ракеты Falcon Heavy от SpaceX, что ознаменует первое использование агентством мощной ракеты для одной из своих миссий. Запуск запланирован на 13 октября в 10:19 по восточному времени после задержки с 12 октября из-за плохих погодных условий. Ожидается, что с вероятностью 40% благоприятной погоды во время этого мгновенного окна запуска миссия продолжится по плану.

Миссия Psyche станет восьмым полетом Falcon Heavy, но первым, посвященным НАСА. Ранее ракета использовалась коммерческими и военными заказчиками США после ее успешного демонстрационного запуска в феврале 2018 года. Для этой миссии Falcon Heavy будет работать в рамках категории 3 программы стартового обслуживания НАСА, которая зарезервирована для особо важных миссий с обширным агентством. обзоры и успешные запуски.

В последние годы НАСА все чаще полагалось на Falcon Heavy для своих основных миссий из-за вывода из эксплуатации Atlas 5 United Launch Alliance и задержек с другими ракетами. В настоящее время с ракетой заключен контракт на запуск метеорологического спутника GOES-U, планетарной научной миссии Europa Clipper, первых двух модулей лунных шлюзов и обсерватории римского космического телескопа.

SpaceX добилась договоренности с НАСА относительно запуска Psyche. По запросу НАСА компания отложила запуск спутников Starlink Falcon 9, чтобы отдать приоритет запуску Falcon Heavy. Эта задержка дает инженерам НАСА достаточно времени для оценки данных предыдущего запуска, прежде чем одобрить запуск Falcon Heavy. Как и в случае с Falcon 9, НАСА согласилось с возможностью повторного использования некоторых компонентов Falcon Heavy, включая два боковых ускорителя, которые будут совершать свой четвертый запуск в рамках миссии Psyche.

Хотя возможность повторного использования распространяется на некоторые компоненты, обтекатели полезной нагрузки не будут повторно использоваться для миссии Psyche. Тем не менее, НАСА начало переговоры с SpaceX о повторном использовании обтекателей для будущих запусков, стремясь реализовать повторное использование обтекателей к концу 2024 или началу 2025 года.

В целом, миссия Psyche представляет собой важную веху в сотрудничестве НАСА с SpaceX и подчеркивает растущую зависимость агентства от Falcon Heavy в своих важнейших научных и исследовательских миссиях.

Источники: НАСА, SpaceX.