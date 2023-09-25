Китай высоко оценивает историческую высадку Индии на Луну

Индия вошла в историю 23 августа 2023 года, когда ее посадочный модуль «Викрам» успешно совершил мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Это замечательное достижение сделало Индию первой страной, достигшей этой части Луны. Международное сообщество высоко оценило успех Индии в проекте «Чандраян-3», а теперь генеральный консул Китая в Калькутте также похвалил Индию за этот значительный подвиг.

В настоящее время посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» находятся в «спящем режиме», поскольку выполнили все поставленные перед ними задачи. Этот этап отдыха имеет решающее значение перед продолжением дальнейших операций на лунной поверхности. Это позволяет космическому кораблю экономить энергию и обеспечивать плавное продолжение миссии.

Позитивное признание Китаем высадки Индии на Луну подчеркивает дух сотрудничества и восхищения между двумя соседними странами в области освоения космоса. Индия и Китай активно участвуют в развитии своих космических программ, причем каждая из них добилась заметных достижений в последние годы.

Успешная мягкая посадка на Южный полюс Луны является важной вехой в освоении космоса Индией. Исследование этой неизведанной территории может дать ценную информацию о геологии Луны, водных ресурсах и потенциале обитания человека в будущем. Кроме того, эта миссия демонстрирует технологические возможности Индии и позиционирует страну как крупного игрока в мировом космическом сообществе.

Пока Индия продолжает исследование Луны, другие страны с нетерпением наблюдают и поддерживают ее прогресс. Сотрудничество и обмен знаниями между различными космическими агентствами могут еще больше способствовать научным достижениям и углубить наше понимание Вселенной.

источники:

– ANI (URL-адрес не указан)

Определения:

– Vikram Lander: модуль космического корабля Индийской организации космических исследований (ISRO), предназначенный для высадки на Луну.

– Pragyan Rover: Ровер-робот, установленный на посадочном модуле «Викрам», предназначенный для исследования лунной поверхности и проведения научных экспериментов.