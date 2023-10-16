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Стримеры и нити: помощь в формировании звезд

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Стримеры и нити: помощь в формировании звезд

Новое исследование, проведенное учеными Института внеземной физики Макса Планка, выявило роль стримеров и нитей в процессе звездообразования. Эти стримеры и нити действуют как каналы, идущие из внутренней части звездных яслей, обеспечивая свежий газ для питания протозвезды по мере ее роста.

Традиционно астрономы считали, что ясли, или молекулярное облако, поставляют все необходимые питательные вещества для формирования протозвезд. Однако недавнее исследование показывает, что внешняя помощь в виде стримеров и нитей играет решающую роль в процессе рождения звезд. Исследовательская группа обнаружила связь между этими стримерами и нитями и активностью звездообразования.

Чтобы понять динамику игры, команда сосредоточилась на звезде в районе Барнарда 5, расположенной в созвездии Персея. Используя Большую миллиметровую решетку Атакамы (ALMA) в Чили и два других телескопа, команда проследила путь газа за пределами нити, содержащей протозвезду, к протозвездному диску. Данные ALMA показали, что стримеры питаются непосредственно в протозвездный диск.

Открытие этих стримеров и нитей дает ценную информацию о процессе звездообразования. Оно показывает, что звездообразование представляет собой многомасштабный процесс, связывающий молодые звездные объекты с родительским облаком. Более того, это предполагает, что этот динамический процесс питания молодой звезды потенциально может повлиять на весь процесс формирования диска и планеты. Для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие наблюдения.

Эти стримеры и волокна влияют не только на звездообразование, но и на химический состав будущих планет. Материал стримеров и нитей впрыскивает химически свежий газ из других частей туманности в протопланетный диск. Этот первозданный материал, не затронутый температурой и давлением яслей, оставит отчетливый химический отпечаток на новорожденных планетах.

В заключение, это исследование проливает свет на взаимосвязь различных масштабов в процессе звездообразования. Это подчеркивает значительное влияние стримеров и нитей на эволюцию зарождающихся звезд и планет. Понимание этих структур предоставит астрономам ценную информацию о других регионах звездообразования и сложностях рождения звезд и их планетных систем.

источники:
– «Протозвезды питаются из-за пределов своих оболочек»
– «Поток газа обнаружен из-за волокон к протозвездным масштабам в Барнарде 5»

By Габриэль Бота

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