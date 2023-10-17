Новое исследование раскрывает роль стримеров и нитей в формировании звезд

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института внеземной физики Макса Планка, проливает свет на роль стримеров и нитей в процессе звездообразования. Ранее считалось, что звезды образуются исключительно внутри молекулярных облаков. Однако это исследование показывает, что стримеры и нити, выходящие из внутренней части молекулярного облака, также играют решающую роль в поставке свежего газа для питания растущих протозвезд.

Стандартный процесс рождения звезд начинается с плотных молекулярных облаков, где вещество начинает накапливаться преимущественно в одной области. Поскольку облако сжимается из-за самогравитации, оно притягивает больше материала, пока температура и давление не станут достаточно высокими для формирования протозвезды. В конце концов начинается ядерный синтез и рождается звезда. Весь этот процесс занимает миллионы лет и включает в себя различные факторы, такие как магнитные поля.

Исследование было сосредоточено на звезде в районе Барнарда 5 с использованием телескопов и Большой миллиметровой решетки Атакамы (ALMA) для изучения нитей и стримеров. Команда обнаружила, что эти структуры являются проводниками свежего газа из большей туманности в протозвездный диск, окружающий развивающуюся звезду. Результаты показывают, что процесс звездообразования многогранен, причем стримеры играют решающую роль в соединении молодых звездных объектов с родительским облаком.

Кроме того, исследование подчеркивает последствия для формирования планет. Планеты формируются из материала протозвездного диска, и на них будет влиять химический состав поступающего газа. Стримеры и нити приносят первозданный материал, на который не повлияли температура и давление внутри звездных яслей. Следовательно, составы новорожденных планет в таких регионах, как Барнард 5, будут нести химические отпечатки поступающих материалов.

Это исследование дает ценную информацию о сложностях звездообразования и подчеркивает взаимосвязь различных масштабов этого процесса. Понимание роли стримеров и нитей в формировании звезд и планет необходимо для разгадки тайн нашей Вселенной.

Источник: Институт внеземной физики Макса Планка, журнал астрономии и астрофизики.