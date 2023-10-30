Ученые определили белок, который повышает устойчивость растений и эффективность использования ресурсов

Ученые из Ноттингемского университета совершили значительный прорыв в понимании того, как корни растений поглощают питательные вещества и воду из почвы. Они определили белок, который играет решающую роль в запечатывании корней растений, что потенциально может привести к развитию устойчивых культур, способных процветать в различных климатических условиях. Это открытие может снизить потребность в чрезмерной воде и химических удобрениях, открывая путь к более устойчивым методам ведения сельского хозяйства.

Исследовательская группа сосредоточилась на роли диригентных белков (DP), расположенных в эндодерме корня, специализированном слое ткани, ответственном за регулирование поглощения и распределения воды и питательных веществ внутри растения. Изучая лигниновый барьер в корнях растений, который действует как непреодолимое препятствие, исследователи выявили новые элементы, участвующие в этом процессе. Эти DP работают вместе с другими регуляторными факторами корней, обеспечивая точное размещение лигнина, гарантируя, что растение достигает оптимального баланса питательных веществ из почвы.

Понимание механизмов, с помощью которых растения контролируют поглощение воды и питательных веществ, имеет первостепенное значение, особенно перед лицом изменения климата и связанных с ним проблем. Учитывая непредсказуемый характер осадков и рекордные температуры, наблюдаемые во всем мире, крайне важно выращивать культуры, способные противостоять этим условиям. Манипулируя генетикой растений с использованием знаний, полученных в результате этого исследования, ученые могут создавать культуры, требующие меньше воды и химических удобрений, способствуя созданию более устойчивой и устойчивой сельскохозяйственной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое диригентные белки (DP)?

Ответ: Диригентные белки (DP) — это белки, обнаруженные в эндодерме корней растений, которые играют роль в регулировании поглощения воды и питательных веществ.

Вопрос: Как действует лигниновый барьер в корнях растений?

Ответ: Лигниновый барьер в корнях растений действует как непреодолимое препятствие, предотвращающее неконтролируемое движение растворенных веществ и воды в корень. Он образует плотное уплотнение между клетками, гарантируя, что поглощение питательных веществ и воды происходит через клетки эндодермы.

Вопрос: Почему важно понимать механизмы растений?

Ответ: Понимание механизмов развития растений имеет решающее значение для выращивания сельскохозяйственных культур, которые могут расти в сложных условиях окружающей среды, таких как непредсказуемый характер осадков и рекордные температуры. Это обеспечивает безопасность будущих источников продовольствия и поддерживает устойчивые методы ведения сельского хозяйства.