Пыль на ветру

Облака — это не только красивое природное явление, но они также играют решающую роль в климате Земли, блокируя и улавливая радиацию. Чтобы лучше понять физику облаков, исследователи недавно провели исследование ледниковой пыли на Аляске. Они обнаружили, что пыль внутри облаков способствует образованию кристаллов льда, что влияет на скорость рассеивания облаков. По сравнению с пылью из пустынь в низких широтах, пыль, которую они изучали на Аляске, оказалась более активной в качестве материала, образующего зародыши льда. Присутствие в пыли биологических компонентов, таких как белки, вероятно, усилило ее способность образовывать лед.

В октябре 2019 года ученые-атмосферники Сара Барр и Бетани Уайлд отправились в экспедицию по сбору пыли в долине реки Коппер на Аляске. Время и место были стратегическими, поскольку в конце лета и осенью ледниковый ил регулярно поднимается в атмосферу сильными ветрами. Исследователи использовали устройство, называемое многоступенчатым каскадным импактором, для сбора взвешенной в воздухе пыли различного размера. Затем они провели лабораторные эксперименты, имитируя капли воды, найденные в облаках, чтобы наблюдать, как пыль влияет на процесс замерзания.

Удивительно, но капли замерзли при температуре выше ожидаемой, что указывало на наличие в пыли частиц, образующих зародыши льда. Исследователи исключили химическое объяснение этого явления и обратили внимание на биологические факторы. Было обнаружено, что пыль из засушливых сред, таких как пустыни, зависит исключительно от своего минерального состава для образования зародышей льда. Однако пыль из биологически активных областей, как правило, содержит биологический материал, например белки, которые могут взаимодействовать с молекулами воды, способствуя образованию кристаллов льда.

Команда предположила, что пыль из долины Медной реки на Аляске, богатая микроорганизмами и грибами, вероятно, содержит белки, которые способствуют образованию зародышей льда. Чтобы проверить эту гипотезу, они прокипятили образцы запыленной воды, чтобы разрушить белки, и измерили изменение активности образования зародышей льда. Результаты показали снижение активности после кипячения, что подтверждает наличие белков в пыли.

Понимание образования кристаллов льда в облаках имеет решающее значение для прогнозирования осадков и рассеивания облаков. Современные климатические модели предполагают, что облака сохраняются дольше, чем на самом деле, что приводит к потенциальным неточностям в прогнозировании воздействия облаков на изменение климата. Это исследование подчеркивает важность рассмотрения роли пыли и ее биологических компонентов в моделях физики облаков и климата.

источники:

– Оригинальная статья: «Пыль на ветру» Сары Деруэн в журнале The Scientist.