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Функция белка и экспрессия генов зависят от внутренне неупорядоченных областей (IDR)

ByГабриэль Бота

Октябрь 7, 2023
Функция белка и экспрессия генов зависят от внутренне неупорядоченных областей (IDR)

Недавние исследования подчеркнули решающую роль внутренне неупорядоченных областей (IDR) в функции белка и экспрессии генов. Хотя ранее эти регионы считались менее значимыми из-за их неструктурированной природы, новаторское исследование, опубликованное в журнале Cell, выявило их важную роль в регуляции хроматина и экспрессии генов.

Исследование было сосредоточено на неупорядоченных участках комплекса cBAF — группы белков, ответственных за распутывание ДНК и обеспечение экспрессии генов внутри ядра. Было обнаружено, что мутации в IDR субъединиц cBAF ARID1A и ARID1B, часто встречающиеся при раке и нарушениях развития нервной системы, нарушают ремоделирование хроматина и экспрессию генов.

Исследователи обнаружили, что эти IDR образуют конденсаты, которые представляют собой небольшие капли, отделяющиеся от клеточной жидкости. Эти конденсаты позволяют белкам и биомолекулам собираться в определенных местах для клеточной активности. Хотя участие конденсатов в различных клеточных процессах было известно, их роль в ремоделировании хроматина ранее была неизвестна.

В исследовании дополнительно изучались различные мутации в IDR комплекса cBAF и их влияние на образование конденсатов и рекрутирование белков-партнеров, необходимых для экспрессии генов. Эти результаты дают представление о механизмах, лежащих в основе этих мутаций, и их влиянии на клеточные процессы, что потенциально может привести к новым терапевтическим стратегиям.

Это исследование расширяет наше понимание значения IDR для функции белков и подчеркивает их роль в физиологии и заболеваниях. Кроме того, это проливает свет на специфичность последовательности и функции IDR, предлагая значение для терапевтического нацеливания конденсатов и их компонентов.

источники:
- Клетка. «Неупорядоченная область контролирует активность cBAF посредством конденсации и набора партнеров»
- Университет Принстон. «Белковые конденсаты имеют решающее значение для процесса экспрессии генов в клетках»

Глоссарий:
– ДНК: молекула, состоящая из двух длинных цепей нуклеотидов, несущих генетические инструкции для развития, функционирования, роста и размножения.
– Кислота: Вещество, которое при растворении в воде дает pH менее 7.0.

By Габриэль Бота

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