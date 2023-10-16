Предлагаемые изменения в подразделе W Программы отчетности по парниковым газам могут удвоить выбросы метана

Анализ, проведенный Enverus Intelligence Research (EIR), прогнозирует, что предлагаемые изменения в подразделе W Программы отчетности по парниковым газам (ПГ) могут значительно увеличить выбросы метана. Изменения направлены на повышение точности сообщаемых выбросов и устранение пробелов в общих выбросах метана, сообщаемых предприятиями. Изменения добавят новые закрытые источники, будут использовать новые технологии для количественной оценки выбросов и собирать данные на более детальном уровне.

Изменения соответствуют Программе сокращения выбросов метана в соответствии с Законом о снижении инфляции. Раздел 60113 IRA вносит поправки в Закон о чистом воздухе и предписывает Агентству по охране окружающей среды (EPA) вводить и взимать плату за выбросы метана, которые превышают определенные пороговые значения выбросов отходов.

Около 8,000 предприятий обязаны ежегодно сообщать о своих выбросах в рамках Программы отчетности по выбросам парниковых газов. Владельцы или операторы объектов, которые содержат системы добычи нефти и природного газа и выбрасывают в атмосферу 25,000 XNUMX или более метрических тонн парниковых газов в год, сообщают данные о выбросах парниковых газов в Агентство по охране окружающей среды. Подчасть W состоит из источников выбросов в различных сегментах нефтяной и газовой промышленности.

Анализ Enverus, основанный на предлагаемых новых правилах, показывает, что выбросы метана могут более чем удвоиться по опубликованным данным в 2021 году, при этом общие выбросы в эквиваленте углекислого газа увеличится на 41%. Увеличение количества метана, о котором сообщается, обусловлено явлениями суперэмиттеров, более высокими коэффициентами выбросов из-за утечек оборудования, обновлениями результатов сгорания в двигателях и снижением эффективности сжигания на факелах.

Период общественного обсуждения предлагаемого правила завершился 2 октября 2023 года. Ожидается, что окончательное правило будет опубликовано к 16 августа 2024 года. Изменения вступят в силу в 2025 отчетном году.

Хотя предлагаемые изменения могут увеличить воздействие платы за метан, включенной в Закон о сокращении инфляции, в рамках Программы сокращения выбросов метана имеется финансирование, которое поможет операторам сократить выбросы и соблюдать требования к отчетности.

источники:

– Enverus Intelligence Research (EIR)

– Программа сокращения выбросов метана в соответствии с Законом о снижении инфляции (IRA).

– Закон о чистом воздухе (CAA)

– Агентство по охране окружающей среды (EPA)

– Программа отчетности по парниковым газам