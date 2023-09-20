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Исследование показывает, что древние люди строили конструкции из дерева более 476,000 XNUMX лет назад

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Исследование показывает, что древние люди строили конструкции из дерева более 476,000 XNUMX лет назад

Археологи из Ливерпульского университета и Аберистуитского университета обнаружили доказательства того, что люди начали строить конструкции из дерева гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся древесину на участке водопада Каламбо в Замбии, возраст которого оценивается не менее 476,000 XNUMX лет и который предшествует эволюции человека разумного.

Находка имеет большое значение, поскольку она представляет собой самое раннее свидетельство того, что люди намеренно изготавливали бревна так, чтобы они соединялись друг с другом. Следы каменных орудий на дереве позволяют предположить, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, возможно, в качестве фундамента платформы или части жилища. Это бросает вызов предыдущему представлению о том, что люди каменного века были исключительно кочевниками.

Используя методы люминесцентного датирования, эксперты из Аберистуитского университета определили возраст находок, исследуя, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Это позволяет исследователям собрать воедино более полное представление об эволюции человека и о том, как развивались технологии в каменном веке.

Исследователи участвуют в проекте Deep Roots Of Humanity, который исследует развитие человеческих технологий в каменном веке и финансируется Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук Великобритании. Проект сотрудничал с Комиссией по сохранению национального наследия Замбии, Музеем Ливингстона, Музеем Мото-Мото и Национальным музеем Лусаки.

Профессор Ларри Барэм из Ливерпульского университета отметил, что это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о наших ранних предках. Он заявил: «Они преобразовали свое окружение, чтобы облегчить жизнь, даже если это было всего лишь созданием платформы, на которой можно было сидеть у реки и заниматься своими повседневными делами. Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали».

Ожидается, что раскопки на водопаде Каламбо, исключительном месте и важном историческом объекте Замбии, принесут новые интересные открытия по мере продолжения работы проекта.

By Габриэль Бота

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