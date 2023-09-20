Исследование показывает, что древние люди строили конструкции из дерева более 476,000 XNUMX лет назад

Археологи из Ливерпульского университета и Аберистуитского университета обнаружили доказательства того, что люди начали строить конструкции из дерева гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся древесину на участке водопада Каламбо в Замбии, возраст которого оценивается не менее 476,000 XNUMX лет и который предшествует эволюции человека разумного.

Находка имеет большое значение, поскольку она представляет собой самое раннее свидетельство того, что люди намеренно изготавливали бревна так, чтобы они соединялись друг с другом. Следы каменных орудий на дереве позволяют предположить, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, возможно, в качестве фундамента платформы или части жилища. Это бросает вызов предыдущему представлению о том, что люди каменного века были исключительно кочевниками.

Используя методы люминесцентного датирования, эксперты из Аберистуитского университета определили возраст находок, исследуя, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Это позволяет исследователям собрать воедино более полное представление об эволюции человека и о том, как развивались технологии в каменном веке.

Исследователи участвуют в проекте Deep Roots Of Humanity, который исследует развитие человеческих технологий в каменном веке и финансируется Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук Великобритании. Проект сотрудничал с Комиссией по сохранению национального наследия Замбии, Музеем Ливингстона, Музеем Мото-Мото и Национальным музеем Лусаки.

Профессор Ларри Барэм из Ливерпульского университета отметил, что это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о наших ранних предках. Он заявил: «Они преобразовали свое окружение, чтобы облегчить жизнь, даже если это было всего лишь созданием платформы, на которой можно было сидеть у реки и заниматься своими повседневными делами. Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали».

Ожидается, что раскопки на водопаде Каламбо, исключительном месте и важном историческом объекте Замбии, принесут новые интересные открытия по мере продолжения работы проекта.