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Археологи обнаружили свидетельства того, что древние люди создавали конструкции из дерева

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Археологи обнаружили свидетельства того, что древние люди создавали конструкции из дерева

Археологи из Ливерпульского университета и Аберистуитского университета обнаружили доказательства того, что люди строили конструкции из дерева гораздо раньше, чем считалось ранее. Результаты, опубликованные в журнале Nature, подробно описывают раскопки хорошо сохранившейся древесины в водопаде Каламбо в Замбии, возраст которой, как полагают, составляет не менее 476,000 XNUMX лет.

Исследователи обнаружили на древесине следы от каменных орудий, указывающие на то, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, чтобы создать конструкцию, возможно, платформу или часть жилища. Это самое раннее известное свидетельство преднамеренной обработки древесины в мире. Это открытие бросает вызов представлению о том, что люди каменного века были кочевниками.

Профессор Ларри Барэм из Ливерпульского университета заявил, что эта находка изменила представление о наших ранних предках. Он подчеркнул, что эти люди не просто жили в каменном веке, но использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать что-то новое и уникальное. Способность преобразовывать окружающую среду и облегчать жизнь проявилась в создании платформы у реки для повседневных дел.

Методы люминесцентного датирования были использованы экспертами из Аберистуитского университета для определения возраста находок. Эти методы выявили, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Профессор Джефф Даллер отметил, что датировать такие древние находки сложно, но этот прорыв позволяет глубже понять эволюцию человека, начиная с более отдаленных времен.

На месте водопада Каламбо ранее раскопки проводились в 1960-х годах, но до сих пор точно датировать находки из дерева не удалось. Это исследование является частью проекта Deep Roots Of Humanity, который исследует технологическое развитие человечества в каменном веке. Проект финансируется Британским советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук и включает в себя команды из Комиссии по сохранению национального наследия Замбии, Музея Ливингстона, Музея Мото-Мото и Национального музея в Лусаке.

Значение водопада Каламбо как главного объекта наследия Замбии теперь лучше понимается. Команда Deep Roots ожидает еще более захватывающих открытий, продолжая свою работу в заболоченных песках водопада Каламбо.

источники:
- Природа
– Университет Ливерпуля
– Аберистуитский университет

By Роберт Эндрю

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