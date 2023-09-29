Археологи обнаружили свидетельства того, что древние люди создавали конструкции из дерева

Археологи из Ливерпульского университета и Аберистуитского университета обнаружили доказательства того, что люди строили конструкции из дерева гораздо раньше, чем считалось ранее. Результаты, опубликованные в журнале Nature, подробно описывают раскопки хорошо сохранившейся древесины в водопаде Каламбо в Замбии, возраст которой, как полагают, составляет не менее 476,000 XNUMX лет.

Исследователи обнаружили на древесине следы от каменных орудий, указывающие на то, что древние люди сформировали и соединили два больших бревна, чтобы создать конструкцию, возможно, платформу или часть жилища. Это самое раннее известное свидетельство преднамеренной обработки древесины в мире. Это открытие бросает вызов представлению о том, что люди каменного века были кочевниками.

Профессор Ларри Барэм из Ливерпульского университета заявил, что эта находка изменила представление о наших ранних предках. Он подчеркнул, что эти люди не просто жили в каменном веке, но использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать что-то новое и уникальное. Способность преобразовывать окружающую среду и облегчать жизнь проявилась в создании платформы у реки для повседневных дел.

Методы люминесцентного датирования были использованы экспертами из Аберистуитского университета для определения возраста находок. Эти методы выявили, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Профессор Джефф Даллер отметил, что датировать такие древние находки сложно, но этот прорыв позволяет глубже понять эволюцию человека, начиная с более отдаленных времен.

На месте водопада Каламбо ранее раскопки проводились в 1960-х годах, но до сих пор точно датировать находки из дерева не удалось. Это исследование является частью проекта Deep Roots Of Humanity, который исследует технологическое развитие человечества в каменном веке. Проект финансируется Британским советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук и включает в себя команды из Комиссии по сохранению национального наследия Замбии, Музея Ливингстона, Музея Мото-Мото и Национального музея в Лусаке.

Значение водопада Каламбо как главного объекта наследия Замбии теперь лучше понимается. Команда Deep Roots ожидает еще более захватывающих открытий, продолжая свою работу в заболоченных песках водопада Каламбо.

источники:

- Природа

– Университет Ливерпуля

– Аберистуитский университет