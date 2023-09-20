Самые ранние свидетельства существования деревянных построек, созданных древними людьми, найдены в Замбии

Ученые из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита сделали замечательное открытие на водопаде Каламбо в Замбии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, исследователи обнаружили хорошо сохранившуюся древесину, возраст которой, как полагают, составляет не менее 476,000 XNUMX лет, то есть еще до эволюции Homo sapiens. На древесине имеются следы отрезов каменными орудиями, что указывает на то, что древние люди намеренно сформировали и соединили два больших бревна, чтобы построить конструкцию, потенциально платформу или часть жилища.

Эта находка из водопада Каламбо представляет собой самое раннее свидетельство того, что люди намеренно изготавливали бревна, чтобы они соединялись друг с другом. Эти сложные методы обработки дерева бросают вызов преобладающему мнению о том, что люди каменного века были строго кочевниками. Профессор Ларри Барэм из Ливерпульского университета отметил, что это открытие изменило наше представление о наших ранних предках. Он подчеркнул, что эти люди были не просто примитивными существами, а, скорее, использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать что-то инновационное и беспрецедентное.

Возраст этих деревянных артефактов был определен с использованием методов люминесцентного датирования, которые позволяют оценить, когда минералы в окружающем песке в последний раз подвергались воздействию солнечного света. Люминесцентное датирование позволяет исследователям датировать находки, относящиеся к гораздо более ранним периодам времени, и составить более четкую картину эволюции человека. На месте водопада Каламбо были раскопаны в 1960-х годах, но возраст леса до сих пор оставался неопределенным.

Исследование, являющееся частью проекта Deep Roots Of Humanity, проливает свет на развитие человеческих технологий в каменном веке. Проект, финансируемый Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук Великобритании, включал сотрудничество с Комиссией по сохранению национального наследия, Музеем Ливингстона, Музеем Мото-Мото и Национальным музеем Лусаки в Замбии. Профессор Бархам выразил радость по поводу будущих открытий на месте водопада Каламбо, подчеркнув его значение как выдающегося наследия для Замбии.

Это новаторское исследование выявляет удивительную креативность и изобретательность наших древних предков человека, показывая, что они были гораздо более сложными, чем считалось ранее.

источники:

– Университет Ливерпуля

– Природа (Журнал)