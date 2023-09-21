Южноафриканский орган по наследию защищает разрешение на спорный космический полет

Южноафриканское агентство по ресурсам наследия (SAHRA) защитило свое решение выдать разрешение на использование окаменелостей южноафриканских гомининов в спорном космическом полете, признавая при этом опасения, высказанные учеными. Разрешение позволило палеоантропологу Ли Бергеру временно экспортировать кость большого пальца Homo naledi и ключицу австралопитека седиба для рекламного космического полета. SAHRA заявила, что разрешение было предоставлено в рамках кампании по популяризации и повышению осведомленности о наследии, но отметила, что будущие заявки, связанные с использованием ископаемого материала гоминидов, будут подвергаться более тщательному изучению.

Космический полет вызвал критику со стороны ученых всего мира, которые сочли его неэтичным и ненужным. Он включал в себя запуск окаменелостей на суборбиту на борту космического корабля Virgin Galactic в присутствии миллиардера Тима Нэша, сторонника исследований происхождения человека в Африке. Этот полет также вызвал обвинения в неоколониальной научной практике, а также опасения, что африканские ресурсы эксплуатируются практически без пользы для местного сообщества.

SAHRA отвергла эти претензии, заявив, что они подрывают полномочия агентства по управлению южноафриканским наследием. Тем не менее, агентство признало проблемы с останками гомининов с таким же уважением и достоинством, как и человеческие останки. Переклассификация окаменелостей гомининов в человеческие останки будет иметь серьезные последствия для палеоантропологических исследований в Южной Африке, включая введение 60-дневного процесса участия общественности в исследованиях и требование перезахоронения в специально отведенных местах.

SAHRA придерживается своего решения о выдаче разрешения, но признает необходимость более тщательного изучения будущих заявок, связанных с ископаемым материалом гоминидов. Эти события подчеркивают продолжающиеся дебаты вокруг использования и сохранения важных научных артефактов, а также подчеркивают важность этических практик в области палеоантропологии.

Определения:

– Homo naledi: вымерший вид гомининов, обнаруженный в системе пещер Восходящей звезды недалеко от Йоханнесбурга, Южная Африка, в 2013 году.

– Австралопитек седиба: вымерший вид гомининов, обнаруженный в «Колыбели человечества» в Южной Африке в 2008 году.

источники:

– Исходная статья основана на информации Южноафриканского агентства по ресурсам наследия (SAHRA) и реакции научного сообщества на решение о выдаче разрешения. URL-адреса не предоставлены.