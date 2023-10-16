Важность понимания международного конфликта: проект, меняющий правила игры

Новый исследовательский проект под руководством Университета Алабамы (UA) собрал данные о международных конфликтах, произошедших за последние 200 лет. Целью проекта «Данные о международных конфликтах» является предоставление точной информации, которая позволит политикам и политологам лучше понять и предсказать результаты конфронтации между странами, ставки на которую высоки.

В рамках проекта было создано восемь наборов данных, основанных примерно на 35,000 30,000 исторических источников, для выявления более 1,900 XNUMX событий и XNUMX международных столкновений. Он расширяет и исправляет ранее существовавшие базы данных о международных конфликтах, предоставляя при этом обновленные определения конфликтов. Эти данные бросают вызов давним предположениям о причинах и тактике международных конфронтаций.

Доктор Дуглас Гиблер, профессор и исследователь политологии в Институте социальных исследований Университета ЮА, утверждает, что эти наборы данных меняют правила игры в изучении международных конфликтов. Проект начался в 2009 году, в нем приняли участие около 80 студентов и аспирантов. Это также привело к сотрудничеству с другими учреждениями.

Предварительный анализ данных показал, что подавляющее большинство международных событий не приводят к конфликтам, и лишь небольшой процент из них приводит к войнам со значительными жертвами среди военных. Публичная база данных доступна для дальнейшего изучения со стороны UA и других заинтересованных сторон.

Важность понимания международных конфликтов нельзя недооценивать. Изучая опыт прошлого, страны могут избежать повторения исторических ошибок и работать над мирным решением проблем. Политики и исследователи теперь имеют доступ к всеобъемлющим и надежным данным, которые могут помочь в их усилиях по анализу и прогнозированию результатов международных конфронтаций. Этот проект служит ценным ресурсом для тех, кто ищет понимание сложности глобальных конфликтов.

Источник: Университет Алабамы в Таскалузе (URL не указан).