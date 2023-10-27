НАСА и Boeing готовятся к первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию

НАСА и Boeing усердно работают над заключительными этапами проверки и валидации первого полета космического корабля Boeing Starliner с астронавтами на Международную космическую станцию ​​(МКС). Хотя первоначальная цель заключалась в том, чтобы подготовить космический корабль к полету в марте, оценка манифеста запуска привела к решению запланировать запуск на апрель, чтобы лучше учесть предстоящие ротации экипажа и миссии по пополнению запасов весной.

Предстоящие летные испытания экипажа Boeing Starliner НАСА (CFT) ознаменуют первую пилотируемую миссию космического корабля, специально разработанного для транспортировки астронавтов в орбитальную лабораторию и обратно. Квалифицированные астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс собираются отправиться в эту историческую миссию, как только космический корабль успешно удовлетворит строгие требования безопасности НАСА.

Компания Boeing добилась значительного прогресса в подготовке Starliner к CFT. Удаление ленты в верхнем куполе боевого отсека уже завершено, и предпринимаются усилия по удалению или устранению ленты в нижнем куполе космического корабля. Ожидается, что эти действия по восстановлению оборудования будут завершены в течение следующих нескольких недель, после чего последует окончательная оценка, чтобы убедиться, что оставшаяся лента представляет приемлемый уровень риска.

Чтобы уложиться в текущую запланированную дату запуска, к концу этого года на космический корабль ЦФТ будет доставлен и установлен комплект парашютов. Будет проведено дополнительное испытание на падение обновленных тормозного и основного парашютов Starliner, включающее конструктивные улучшения для повышения безопасности системы. Дроп-тест запланирован на начало 2024 года.

Boeing и НАСА также планируют внести изменения в клапаны активной системы терморегулирования для повышения долгосрочной функциональности на основе уроков, извлеченных из проблемы с перепускным клапаном радиатора в начале этого года. Были внесены необходимые изменения в аппаратное обеспечение, и ведется дальнейшая работа по предотвращению подобных проблем в будущем.

В настоящее время наблюдается прогресс в области сертификации продуктов, необходимых для летных испытаний, и около 98% уже завершено. НАСА и Boeing планируют закрыть оставшиеся продукты сертификации CFT в начале следующего года. Кроме того, значительные успехи достигнуты в выполнении требований по ручному управлению экипажем космического корабля и анализу системы аварийного прерывания.

Последняя версия летного программного обеспечения Starliner для ЦФТ успешно прошла квалификационные испытания и в настоящее время проходит стандартные аппаратные и программные интеграционные испытания. При этом экипаж и служебные модули корабля остаются интегрированными, ожидая продолжения стандартной предполетной подготовки.

Ракета United Launch Alliance Atlas V, которая будет нести космический корабль Starliner, уже прибыла во Флориду на станцию ​​космических сил на мысе Канаверал. Процесс интеграции ракеты и космического корабля состоится в свое время.

Астронавты НАСА, которые будут участвовать в миссии CFT, активно готовятся к своей примерно восьмидневной миссии на МКС. Это комплексное обучение включает моделирование всех этапов полета и тесное сотрудничество с оперативными группами и группами поддержки миссий.

До CFT Starliner успешно завершил два беспилотных летных испытания, в том числе Orbital Flight Test-2, в ходе которых он пристыковался к космической станции 21 мая 2022 года, а затем благополучно приземлился на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Чтобы быть в курсе последних обновлений о ходе миссии, вы можете следить за блогом коммерческой команды НАСА или блогом миссии CFT. Дополнительную информацию о программе коммерческих экипажей НАСА также можно найти в блоге коммерческих экипажей @commercial_crew в Твиттере и на странице коммерческих экипажей в Facebook.

FAQ

1. Когда состоится первый пилотируемый полет космического корабля Boeing Starliner?

Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing Starliner запланирован на апрель после завершения мероприятий по проверке и валидации.

2. Кто будет космонавтами в первом пилотируемом полете?

Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс войдут в состав экипажа первой миссии космического корабля Starliner.

3. Какие улучшения вносятся в парашюты космического корабля Starliner?

Парашюты космического корабля Starliner усиливаются для повышения запаса прочности системы.

4. Какие изменения вносятся в клапаны системы терморегулирования?

Boeing и НАСА планируют внести изменения в клапаны системы терморегулирования для улучшения долгосрочной функциональности на основе уроков, извлеченных из предыдущей проблемы.

5. Как космонавты готовятся к полету?

Астронавты проходят комплексную подготовку, включая моделирование, для подготовки к полету на Международную космическую станцию.