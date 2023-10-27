НАСА и Boeing готовятся к первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию

НАСА и Boeing усердно работают над заключительными этапами проверки и валидации первого полета космического корабля Boeing Starliner с астронавтами на Международную космическую станцию (МКС). Хотя первоначальная цель заключалась в том, чтобы подготовить космический корабль к полету в марте, оценка манифеста запуска привела к решению запланировать запуск на апрель, чтобы лучше учесть предстоящие ротации экипажа и миссии по пополнению запасов весной.
Предстоящие летные испытания экипажа Boeing Starliner НАСА (CFT) ознаменуют первую пилотируемую миссию космического корабля, специально разработанного для транспортировки астронавтов в орбитальную лабораторию и обратно. Квалифицированные астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс собираются отправиться в эту историческую миссию, как только космический корабль успешно удовлетворит строгие требования безопасности НАСА.
Компания Boeing добилась значительного прогресса в подготовке Starliner к CFT. Удаление ленты в верхнем куполе боевого отсека уже завершено, и предпринимаются усилия по удалению или устранению ленты в нижнем куполе космического корабля. Ожидается, что эти действия по восстановлению оборудования будут завершены в течение следующих нескольких недель, после чего последует окончательная оценка, чтобы убедиться, что оставшаяся лента представляет приемлемый уровень риска.
Чтобы уложиться в текущую запланированную дату запуска, к концу этого года на космический корабль ЦФТ будет доставлен и установлен комплект парашютов. Будет проведено дополнительное испытание на падение обновленных тормозного и основного парашютов Starliner, включающее конструктивные улучшения для повышения безопасности системы. Дроп-тест запланирован на начало 2024 года.
Boeing и НАСА также планируют внести изменения в клапаны активной системы терморегулирования для повышения долгосрочной функциональности на основе уроков, извлеченных из проблемы с перепускным клапаном радиатора в начале этого года. Были внесены необходимые изменения в аппаратное обеспечение, и ведется дальнейшая работа по предотвращению подобных проблем в будущем.
В настоящее время наблюдается прогресс в области сертификации продуктов, необходимых для летных испытаний, и около 98% уже завершено. НАСА и Boeing планируют закрыть оставшиеся продукты сертификации CFT в начале следующего года. Кроме того, значительные успехи достигнуты в выполнении требований по ручному управлению экипажем космического корабля и анализу системы аварийного прерывания.
Последняя версия летного программного обеспечения Starliner для ЦФТ успешно прошла квалификационные испытания и в настоящее время проходит стандартные аппаратные и программные интеграционные испытания. При этом экипаж и служебные модули корабля остаются интегрированными, ожидая продолжения стандартной предполетной подготовки.
Ракета United Launch Alliance Atlas V, которая будет нести космический корабль Starliner, уже прибыла во Флориду на станцию космических сил на мысе Канаверал. Процесс интеграции ракеты и космического корабля состоится в свое время.
Астронавты НАСА, которые будут участвовать в миссии CFT, активно готовятся к своей примерно восьмидневной миссии на МКС. Это комплексное обучение включает моделирование всех этапов полета и тесное сотрудничество с оперативными группами и группами поддержки миссий.
До CFT Starliner успешно завершил два беспилотных летных испытания, в том числе Orbital Flight Test-2, в ходе которых он пристыковался к космической станции 21 мая 2022 года, а затем благополучно приземлился на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Чтобы быть в курсе последних обновлений о ходе миссии, вы можете следить за блогом коммерческой команды НАСА или блогом миссии CFT. Дополнительную информацию о программе коммерческих экипажей НАСА также можно найти в блоге коммерческих экипажей @commercial_crew в Твиттере и на странице коммерческих экипажей в Facebook.
FAQ
1. Когда состоится первый пилотируемый полет космического корабля Boeing Starliner?
Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing Starliner запланирован на апрель после завершения мероприятий по проверке и валидации.
2. Кто будет космонавтами в первом пилотируемом полете?
Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс войдут в состав экипажа первой миссии космического корабля Starliner.
3. Какие улучшения вносятся в парашюты космического корабля Starliner?
Парашюты космического корабля Starliner усиливаются для повышения запаса прочности системы.
4. Какие изменения вносятся в клапаны системы терморегулирования?
Boeing и НАСА планируют внести изменения в клапаны системы терморегулирования для улучшения долгосрочной функциональности на основе уроков, извлеченных из предыдущей проблемы.
5. Как космонавты готовятся к полету?
Астронавты проходят комплексную подготовку, включая моделирование, для подготовки к полету на Международную космическую станцию.