Исследование редких потоков горячей плазмы в верхних слоях атмосферы

Около полюсов Земли полярные сияния являются обычным явлением: они демонстрируют красочные световые шоу в верхних слоях атмосферы, вызванные взаимодействием солнечного ветра и магнитосферы планеты. Однако ближе к экватору может возникнуть другое атмосферное явление: субавроральный дрейф ионов (SAID).

События SAID связаны с быстрым потоком горячей плазмы на запад через ионосферу. Эти события были связаны с видимыми структурами в небе, такими как стабильные красные полярные сияния (SAR) дуги и сильное увеличение скорости теплового излучения (STEVE). Обычно события SAID происходят между сумерками и полуночью, но были случаи, когда потоки SAID были обнаружены после полуночи.

В недавнем исследовании, опубликованном в Журнале геофизических исследований: космическая физика, исследователи сосредоточились на 15 событиях SAID после полуночи, обнаруженных вблизи Южной Америки в 2013 году. Анализируя данные из различных источников, включая спутниковые программы и измерения авроральной активности, они исследовали характеристики и формирование этих редких событий.

Исследователи обнаружили, что события SAID после полуночи, подобные предполуночным событиям, являются результатом сложного взаимодействия между ионосферными условиями и геомагнитной динамикой. Взаимодействие включает в себя формирование электрических полей и взаимодействие волн и частиц, которые действуют как локализованные источники тепла.

Эти результаты улучшают понимание динамики плазмы в верхних слоях атмосферы и ее потенциала искажать радиолокационные сигналы для спутникового слежения и других критически важных приложений. Дальнейшие исследования в этой области могут дать ценную информацию о том, как события SAID и связанные с ними явления могут повлиять на атмосферу Земли.

Источник: Ильдико Хорват и др., Суб-авроральные дрейфы ионов против Солнца, движущиеся на запад (SAID), развивающиеся в послеполуночном (1–4) магнитном секторе местного времени в 2013 году, Журнал геофизических исследований: космическая физика (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677