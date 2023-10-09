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Наука

Солнечный зонд «Паркер» бьет рекорды как самый быстрый объект, созданный человеком

ByРоберт Эндрю

Октябрь 9, 2023
Солнечный зонд «Паркер» бьет рекорды как самый быстрый объект, созданный человеком

Солнечный зонд «Паркер» НАСА совершил выдающийся подвиг, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом, проносящимся через Солнечную систему со скоростью 394,736 27 миль в час. Этот рубеж был достигнут 17 сентября во время 364,660-го витка миссии вокруг Солнца. Зонд, предназначенный для сбора данных о заряженных частицах и магнитных силах Солнца, превзошел свой предыдущий рекорд в XNUMX XNUMX миль в час, достигнутый почти три года назад.

Чтобы представить эту скорость в перспективе, самолет может облететь Землю 15 раз всего за один час или пролететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес чуть более чем за 20 секунд. Солнечный зонд «Паркер» не только устанавливает рекорды скорости, но и приближается к Солнцу на рекордной близости в 7.26 миллиона километров, всего в нескольких приличных шагах от пылающей поверхности Солнца.

Достижение этих замечательных скоростей обусловлено не только мощным топливом, но и результатом тщательно спланированной траектории. Солнечный зонд «Паркер» стратегически маневрирует сквозь солнечную корону, используя гравитационное влияние Венеры для замедления ее скорости по постепенно уменьшающейся спирали.

Достижения НАСА с солнечным зондом Паркер демонстрируют потенциал объединения физики и любопытства. Продолжая свою миссию, зонд соберет огромное количество информации, которая будет способствовать улучшению нашего понимания поведения Солнца. Осталось пройти еще семь витков, и мы можем ожидать, что мы увидим еще больше побитых рекордов и дальнейший прогресс в наших знаниях о нашей ближайшей звезде.

Источник: НАСА

By Роберт Эндрю

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