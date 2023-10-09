Солнечный зонд «Паркер» бьет рекорды как самый быстрый объект, созданный человеком

Солнечный зонд «Паркер» НАСА совершил выдающийся подвиг, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом, проносящимся через Солнечную систему со скоростью 394,736 27 миль в час. Этот рубеж был достигнут 17 сентября во время 364,660-го витка миссии вокруг Солнца. Зонд, предназначенный для сбора данных о заряженных частицах и магнитных силах Солнца, превзошел свой предыдущий рекорд в XNUMX XNUMX миль в час, достигнутый почти три года назад.

Чтобы представить эту скорость в перспективе, самолет может облететь Землю 15 раз всего за один час или пролететь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес чуть более чем за 20 секунд. Солнечный зонд «Паркер» не только устанавливает рекорды скорости, но и приближается к Солнцу на рекордной близости в 7.26 миллиона километров, всего в нескольких приличных шагах от пылающей поверхности Солнца.

Достижение этих замечательных скоростей обусловлено не только мощным топливом, но и результатом тщательно спланированной траектории. Солнечный зонд «Паркер» стратегически маневрирует сквозь солнечную корону, используя гравитационное влияние Венеры для замедления ее скорости по постепенно уменьшающейся спирали.

Достижения НАСА с солнечным зондом Паркер демонстрируют потенциал объединения физики и любопытства. Продолжая свою миссию, зонд соберет огромное количество информации, которая будет способствовать улучшению нашего понимания поведения Солнца. Осталось пройти еще семь витков, и мы можем ожидать, что мы увидим еще больше побитых рекордов и дальнейший прогресс в наших знаниях о нашей ближайшей звезде.

Источник: НАСА